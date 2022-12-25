Актер Юрий Гальцев споет в курганском книжном магазине

26 декабря 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

Юрий Гальцев презентует сборник стихов в курганском книжном магазине (архивное фото) Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Актер Юрий Гальцев, родившийся в Курганской области, выступит с двумя песнями в местной сети книжным магазинов «Читай-город». Об этом артист заявил на своей личной странице в социальной сети. «Дорогие друзья, 27 декабря я специально буду здесь, в „Читай-городе“. Буду презентовать свою детскую книжку, которая называется „Папин борщ“. Я буду не один, а с книжкой, другом и двумя гитарами. Мало того, что мы презентуем книгу, я еще на эти стихи спою пару песен», — указано в соцсетях Гальцева. «Папин борщ» — сборник стихов, которые актер написал в 2020 году. Всего артистом написано около 60 стихотворений. Сам Гальцев является уроженцем Курганской области. В настоящее время артист руководит Театром Эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге. Ранее URA.RU писало, что Юрий Гальцев спел для раненых детей Донбасса. Он выступил в Доме милосердия организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» в Москве. Гальцев пел песни под гитару, вместе с лечащимися детьми они слушали музыку, а также пили чай с тортом.

Актер Юрий Гальцев, родившийся в Курганской области, выступит с двумя песнями в местной сети книжным магазинов «Читай-город». Об этом артист заявил на своей личной странице в социальной сети. «Дорогие друзья, 27 декабря я специально буду здесь, в „Читай-городе“. Буду презентовать свою детскую книжку, которая называется „Папин борщ“. Я буду не один, а с книжкой, другом и двумя гитарами. Мало того, что мы презентуем книгу, я еще на эти стихи спою пару песен», — указано в соцсетях Гальцева. «Папин борщ» — сборник стихов, которые актер написал в 2020 году. Всего артистом написано около 60 стихотворений. Сам Гальцев является уроженцем Курганской области. В настоящее время артист руководит Театром Эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге. Ранее URA.RU писало, что Юрий Гальцев спел для раненых детей Донбасса. Он выступил в Доме милосердия организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» в Москве. Гальцев пел песни под гитару, вместе с лечащимися детьми они слушали музыку, а также пили чай с тортом.