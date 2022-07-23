Актер Юрий Гальцев, родившийся в Курганской области, выступил 22 июля в московском Доме милосердия организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» перед лечащимися детьми из Донбасса. Об этом артист рассказал в своем telegram-канале.
«Сегодня посетил Дом милосердия организации „Справедливая помощь Доктора Лизы“, созданной легендарным человеком, врачом Елизаветой Глинкой <…> Пообщался с командой, президентом организации Ольгой Демичевой, подопечными детками, их мамами…», — сообщил Гальцев. В посте о своем визите он рассказал, что организация с 2014 года занимается спасением детей Донбасса, которые пострадали от последствий боевых действий.
Для детей, находящихся на лечении, Гальцев пел песни под гитару, они вместе слушали музыку, пили чай с тортом. Также было сделано много фотографий. «Мы обязательно будем сотрудничать, друзья, чужих детей не бывает», — подвел итог визита артист.
Ранее URA.RU сообщало, что Юрий Гальцев спел для раненых солдат. Выступление состоялось в апреле текущего года в медицинской академии в Санкт-Петербурге.
Юрий Гальцев с детьми из Донбасса, проходящими лечение
фото: t.me/galtsev_yuriy
Юрий Гальцев с пострадавшей от боевых действий девочкой
фото: t.me/galtsev_yuriy
Артист Гальцев сфотографировался с донбасскими ребятами
фото: t.me/galtsev_yuriy
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Актер Юрий Гальцев, родившийся в Курганской области, выступил 22 июля в московском Доме милосердия организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» перед лечащимися детьми из Донбасса. Об этом артист рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня посетил Дом милосердия организации „Справедливая помощь Доктора Лизы“, созданной легендарным человеком, врачом Елизаветой Глинкой <…> Пообщался с командой, президентом организации Ольгой Демичевой, подопечными детками, их мамами…», — сообщил Гальцев. В посте о своем визите он рассказал, что организация с 2014 года занимается спасением детей Донбасса, которые пострадали от последствий боевых действий. Для детей, находящихся на лечении, Гальцев пел песни под гитару, они вместе слушали музыку, пили чай с тортом. Также было сделано много фотографий. «Мы обязательно будем сотрудничать, друзья, чужих детей не бывает», — подвел итог визита артист. Ранее URA.RU сообщало, что Юрий Гальцев спел для раненых солдат. Выступление состоялось в апреле текущего года в медицинской академии в Санкт-Петербурге.