Артист Гальцев рассказал о визите к раненым детям Донбасса Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Актер Юрий Гальцев, родившийся в Курганской области, выступил 22 июля в московском Доме милосердия организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» перед лечащимися детьми из Донбасса. Об этом артист рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня посетил Дом милосердия организации „Справедливая помощь Доктора Лизы“, созданной легендарным человеком, врачом Елизаветой Глинкой <…> Пообщался с командой, президентом организации Ольгой Демичевой, подопечными детками, их мамами…», — сообщил Гальцев. В посте о своем визите он рассказал, что организация с 2014 года занимается спасением детей Донбасса, которые пострадали от последствий боевых действий.

Для детей, находящихся на лечении, Гальцев пел песни под гитару, они вместе слушали музыку, пили чай с тортом. Также было сделано много фотографий. «Мы обязательно будем сотрудничать, друзья, чужих детей не бывает», — подвел итог визита артист.

Ранее URA.RU сообщало, что Юрий Гальцев спел для раненых солдат. Выступление состоялось в апреле текущего года в медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Юрий Гальцев с детьми из Донбасса, проходящими лечение фото: t.me/galtsev_yuriy

Юрий Гальцев с пострадавшей от боевых действий девочкой фото: t.me/galtsev_yuriy

Артист Гальцев сфотографировался с донбасскими ребятами фото: t.me/galtsev_yuriy