Курганские зеки боятся знакомиться с девушками после скандального уголовного дела

26 декабря 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Осужденные в курганских колониях боятся, что девушки, с которыми они знакомятся, могут оказаться подставными (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Осужденные, которые отбывают наказания в курганских колониях, опасаются знакомиться с девушками. Зеки боятся, что новая знакомая окажется подставной, как это оказалось в деле осужденного Виталия З., которого подозревают в даче взятки в 1,5 млн врачу. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к УФСИН. «Заключенный, к которому приковано внимание силовиков, во время отбывания наказания в исправительной колонии №2 выстраивал отношения с девушкой, которая была связана с правоохранительными органами, возможно, являлась сотрудником. После возбуждения уголовного дела заключенные сделали выводы, что эта девушка под руководством силовиков втерлась в доверие к Виталию З. В результате силовикам удалось вскрыть фиктивность заболевания зека», — рассказала источники. Они также утверждают, что эта же девушка одновременно строила отношения и с другим осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии №6. Женщина даже ходила на свидания. При этом интерес у девушки, говорят источники, был прикован к категории так называемых блатных осужденных. Инсайдеры среди силовиков данную информацию считают неверной. Уточняют, что девушка не является сотрудником. Напротив, правоохранительные органы отрабатывают ее в качестве соучастницы. «У силовиков есть интерес к указанной девушке, так как та может быть связана с мошеннической схеме по получению денег от осужденных за освобождение заключенных. В настоящее время правоохранители отрабатывают всех, к кому мошенница приезжала на свидания», — рассказали инсайдеры. В пресс-службе СУ СК России по Курганской области URA.RU не стали комментировать данную информацию. Ранее URA.RU писало, что бывшего врача Курганской областной больницы заподозрили в подделке документов, которые стали основанием для досрочного освобождения осужденного. Врач сделал это якобы за 1,5 млн рублей. Также в деле фигурирует зек по кличке «Малой» и его мать. Сейчас силовики отрабатывают всех вероятных участников незаконного освобождения осужденных из колоний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осужденные, которые отбывают наказания в курганских колониях, опасаются знакомиться с девушками. Зеки боятся, что новая знакомая окажется подставной, как это оказалось в деле осужденного Виталия З., которого подозревают в даче взятки в 1,5 млн врачу. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к УФСИН. «Заключенный, к которому приковано внимание силовиков, во время отбывания наказания в исправительной колонии №2 выстраивал отношения с девушкой, которая была связана с правоохранительными органами, возможно, являлась сотрудником. После возбуждения уголовного дела заключенные сделали выводы, что эта девушка под руководством силовиков втерлась в доверие к Виталию З. В результате силовикам удалось вскрыть фиктивность заболевания зека», — рассказала источники. Они также утверждают, что эта же девушка одновременно строила отношения и с другим осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии №6. Женщина даже ходила на свидания. При этом интерес у девушки, говорят источники, был прикован к категории так называемых блатных осужденных. Инсайдеры среди силовиков данную информацию считают неверной. Уточняют, что девушка не является сотрудником. Напротив, правоохранительные органы отрабатывают ее в качестве соучастницы. «У силовиков есть интерес к указанной девушке, так как та может быть связана с мошеннической схеме по получению денег от осужденных за освобождение заключенных. В настоящее время правоохранители отрабатывают всех, к кому мошенница приезжала на свидания», — рассказали инсайдеры. В пресс-службе СУ СК России по Курганской области URA.RU не стали комментировать данную информацию. Ранее URA.RU писало, что бывшего врача Курганской областной больницы заподозрили в подделке документов, которые стали основанием для досрочного освобождения осужденного. Врач сделал это якобы за 1,5 млн рублей. Также в деле фигурирует зек по кличке «Малой» и его мать. Сейчас силовики отрабатывают всех вероятных участников незаконного освобождения осужденных из колоний.