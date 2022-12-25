25 декабря 2022
24 декабря 2022

Курганский экс-начальник управления мэрии ищет работу на Севере

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
Бывший начальник управления ГО и ЧС в Кургане готовится переехать на Север Фото:

Бывший глава управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) Аркадик Галустов признался, что ждет вызов по работе на Севере. Об этом рассказал сам Галустов.

«[Сейчас] я мог бы быть на Севере, отправил документы, жду вызова», — сказал Галустов в интервью порталу «45.RU». Он отметил, что за пределами Курганской области ему предложили хорошую зарплату. По его словам, оплата его труда в Кургане не соответствовала его переработкам, когда он мог спать по 2-3 часа в день и работать без выходных.

Галустов также рассказал, что впервые за 20 лет работы находится в состоянии покоя без информации о пожарах и смертельных авариях. «Я понимал, что обыватель от этого защищен. Для него все спокойно и тихо», — отметил он.

Ранее URA.RU писало, что смена руководства в управлении ГО и ЧС в мэрии Кургана произошла в октябре 2022 года. На место Галустова главой назначен Игорь Пилюгин, который до этого являлся замначальника управления.

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Бывший глава управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) Аркадик Галустов признался, что ждет вызов по работе на Севере. Об этом рассказал сам Галустов. «[Сейчас] я мог бы быть на Севере, отправил документы, жду вызова», — сказал Галустов в интервью порталу «45.RU». Он отметил, что за пределами Курганской области ему предложили хорошую зарплату. По его словам, оплата его труда в Кургане не соответствовала его переработкам, когда он мог спать по 2-3 часа в день и работать без выходных. Галустов также рассказал, что впервые за 20 лет работы находится в состоянии покоя без информации о пожарах и смертельных авариях. «Я понимал, что обыватель от этого защищен. Для него все спокойно и тихо», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что смена руководства в управлении ГО и ЧС в мэрии Кургана произошла в октябре 2022 года. На место Галустова главой назначен Игорь Пилюгин, который до этого являлся замначальника управления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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