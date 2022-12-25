Курганский экс-начальник управления мэрии ищет работу на Севере

26 декабря 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Бывший начальник управления ГО и ЧС в Кургане готовится переехать на Север Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший глава управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) Аркадик Галустов признался, что ждет вызов по работе на Севере. Об этом рассказал сам Галустов. «[Сейчас] я мог бы быть на Севере, отправил документы, жду вызова», — сказал Галустов в интервью порталу «45.RU». Он отметил, что за пределами Курганской области ему предложили хорошую зарплату. По его словам, оплата его труда в Кургане не соответствовала его переработкам, когда он мог спать по 2-3 часа в день и работать без выходных. Галустов также рассказал, что впервые за 20 лет работы находится в состоянии покоя без информации о пожарах и смертельных авариях. «Я понимал, что обыватель от этого защищен. Для него все спокойно и тихо», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что смена руководства в управлении ГО и ЧС в мэрии Кургана произошла в октябре 2022 года. На место Галустова главой назначен Игорь Пилюгин, который до этого являлся замначальника управления.

Бывший глава управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) Аркадик Галустов признался, что ждет вызов по работе на Севере. Об этом рассказал сам Галустов. «[Сейчас] я мог бы быть на Севере, отправил документы, жду вызова», — сказал Галустов в интервью порталу «45.RU». Он отметил, что за пределами Курганской области ему предложили хорошую зарплату. По его словам, оплата его труда в Кургане не соответствовала его переработкам, когда он мог спать по 2-3 часа в день и работать без выходных. Галустов также рассказал, что впервые за 20 лет работы находится в состоянии покоя без информации о пожарах и смертельных авариях. «Я понимал, что обыватель от этого защищен. Для него все спокойно и тихо», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что смена руководства в управлении ГО и ЧС в мэрии Кургана произошла в октябре 2022 года. На место Галустова главой назначен Игорь Пилюгин, который до этого являлся замначальника управления.