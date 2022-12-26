Военный академик объяснил, как предотвратить атаки беспилотников на объекты в России

Военный академик Козин предложил уничтожать склады с беспилотниками на территории Украины

26 декабря 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

При атаке украинского беспилотника по аэродрому в Энгельсе погибли российские военные Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы не допустить новых атак ВСУ на позиции в российском тылу, необходимо нанести ракетные удары по военным складам, где хранятся украинские стратегические беспилотники. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. Ранее стало известно, что по аэродрому в Энгельсе (Саратовская область) была совершена атака украинским беспилотником. В Минобороны РФ подтвердили эту информацию. В оборонном ведомстве добавили, что средства ПВО сбили беспилотник, однако российские военные получили смертельные ранения. «Вопрос и практическое предложение: нельзя ли уничтожать такие дроны на украинской территории, когда они хранятся в ангарах, на военных складах, на аэродромах? Нельзя ли вспахать взлетно-посадочные полосы, откуда эти дроны взлетали, взлетают, возможно, еще будут взлетать? Нельзя ли их вспахать с помощью ракетных вооружений, авиабомб тяжелого класса и большой мощности? Эти вопросы жизненные и важные», — сказал Владимир Козин. Собеседник агентства подчеркнул, что беспилотники, атакующие тыловые позиции могут принести ущерб тяжелой российской авиации. «Это еще хорошо, что беспилотник сбили около аэродрома. А если представить, что он бы попал на нашу тяжелую стратегическую авиацию, которая нам нужна в противодействии со странами членами НАТО. Ущерба было бы гораздо больше. И человеческие жертвы мы имеем в результате второго подобного случая», — уточнил он. «Они взлетают не из Польши, Румынии, Чехии, Словакии, Германии. Они взлетают с украинской территории, поэтому надо быстро изучить всю механику, как это происходит, и уничтожить любые возможности, которые позволили украинским бандеристам, укронацистам повторять агрессивные акции», — заключил военный академик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы не допустить новых атак ВСУ на позиции в российском тылу, необходимо нанести ракетные удары по военным складам, где хранятся украинские стратегические беспилотники. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. Ранее стало известно, что по аэродрому в Энгельсе (Саратовская область) была совершена атака украинским беспилотником. В Минобороны РФ подтвердили эту информацию. В оборонном ведомстве добавили, что средства ПВО сбили беспилотник, однако российские военные получили смертельные ранения. «Вопрос и практическое предложение: нельзя ли уничтожать такие дроны на украинской территории, когда они хранятся в ангарах, на военных складах, на аэродромах? Нельзя ли вспахать взлетно-посадочные полосы, откуда эти дроны взлетали, взлетают, возможно, еще будут взлетать? Нельзя ли их вспахать с помощью ракетных вооружений, авиабомб тяжелого класса и большой мощности? Эти вопросы жизненные и важные», — сказал Владимир Козин. Собеседник агентства подчеркнул, что беспилотники, атакующие тыловые позиции могут принести ущерб тяжелой российской авиации. «Это еще хорошо, что беспилотник сбили около аэродрома. А если представить, что он бы попал на нашу тяжелую стратегическую авиацию, которая нам нужна в противодействии со странами членами НАТО. Ущерба было бы гораздо больше. И человеческие жертвы мы имеем в результате второго подобного случая», — уточнил он. «Они взлетают не из Польши, Румынии, Чехии, Словакии, Германии. Они взлетают с украинской территории, поэтому надо быстро изучить всю механику, как это происходит, и уничтожить любые возможности, которые позволили украинским бандеристам, укронацистам повторять агрессивные акции», — заключил военный академик.