Минобороны РФ сообщило о гибели военных при атаке беспилотника на аэродром в Энгельсе

Погибли трое военных при атаке БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинский беспилотник атаковал аэродром Энгельс в Саратовской области, средства ПВО сбили его. Погибли трое российских военных, сообщили в Минобороны РФ.
«Российские военные получили смертельные ранения. Авиационная техника не повреждена», — сообщили в ведомстве.
Ранее очевидцы сообщали о взрывах в районе аэродрома. Украинские беспилотники уже атаковали аэродром Энгельс в начале декабря.
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