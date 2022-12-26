Минобороны РФ сообщило о гибели военных при атаке беспилотника на аэродром в Энгельсе

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
Погибли трое военных при атаке БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский беспилотник атаковал аэродром Энгельс в Саратовской области, средства ПВО сбили его. Погибли трое российских военных, сообщили в Минобороны РФ.

«Российские военные получили смертельные ранения. Авиационная техника не повреждена», — сообщили в ведомстве.

Ранее очевидцы сообщали о взрывах в районе аэродрома. Украинские беспилотники уже атаковали аэродром Энгельс в начале декабря.

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Украинский беспилотник атаковал аэродром Энгельс в Саратовской области, средства ПВО сбили его. Погибли трое российских военных, сообщили в Минобороны РФ. «Российские военные получили смертельные ранения. Авиационная техника не повреждена», — сообщили в ведомстве. Ранее очевидцы сообщали о взрывах в районе аэродрома. Украинские беспилотники уже атаковали аэродром Энгельс в начале декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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