Экс-министр культуры Пермского края трудоустроился в команду экс-губернатора

Вячеслав Торчинский устроился на работу в министерство экономического развития РФ

26 декабря 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Вячеслав Торчинский возглавлял министерство культуры Пермского края с апреле 2018 года по декабрь 2021 года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский трудоустроился в федеральное министерство, которое возглавляет бывший губернатор Пермского края Максим Решетников. Торчинского назначили заместителем директора департамента развития туризма министерства экономического развития РФ. «Экс-министр культуры Прикамья трудоустроился в минэкономразвития РФ. Об этом сообщил источник, близкий к федеральному ведомству», — пишет «Коммерсант». Редакции URA.RU не удалось связаться с Вячеславом Торчинским, чтобы подтвердить его назначение. Вячеслав Торчинский возглавил министерство культуры Пермского края в апреле 2018 года при действующем губернаторе Максиме Решетникове. А в декабре 2021 года ушел в отставку по собственному желанию. После этого чиновник возглавил Самарский академический театр драмы, который покинул через несколько месяцев. Далее Торчинский устроился в Пермский цирк, но спустя пару месяцев также ушел оттуда — в конце ноября.

Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский трудоустроился в федеральное министерство, которое возглавляет бывший губернатор Пермского края Максим Решетников. Торчинского назначили заместителем директора департамента развития туризма министерства экономического развития РФ. «Экс-министр культуры Прикамья трудоустроился в минэкономразвития РФ. Об этом сообщил источник, близкий к федеральному ведомству», — пишет «Коммерсант». Редакции URA.RU не удалось связаться с Вячеславом Торчинским, чтобы подтвердить его назначение. Вячеслав Торчинский возглавил министерство культуры Пермского края в апреле 2018 года при действующем губернаторе Максиме Решетникове. А в декабре 2021 года ушел в отставку по собственному желанию. После этого чиновник возглавил Самарский академический театр драмы, который покинул через несколько месяцев. Далее Торчинский устроился в Пермский цирк, но спустя пару месяцев также ушел оттуда — в конце ноября.