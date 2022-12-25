25 декабря 2022
24 декабря 2022

Экс-министр культуры Пермского края трудоустроился в команду экс-губернатора

Вячеслав Торчинский устроился на работу в министерство экономического развития РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства по программам среднего профессионального образования. Пермь, торчинский вячеслав
Вячеслав Торчинский возглавлял министерство культуры Пермского края с апреле 2018 года по декабрь 2021 года Фото:

Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский трудоустроился в федеральное министерство, которое возглавляет бывший губернатор Пермского края Максим Решетников. Торчинского назначили заместителем директора департамента развития туризма министерства экономического развития РФ.

«Экс-министр культуры Прикамья трудоустроился в минэкономразвития РФ. Об этом сообщил источник, близкий к федеральному ведомству», — пишет «Коммерсант». Редакции URA.RU не удалось связаться с Вячеславом Торчинским, чтобы подтвердить его назначение.

Вячеслав Торчинский возглавил министерство культуры Пермского края в апреле 2018 года при действующем губернаторе Максиме Решетникове. А в декабре 2021 года ушел в отставку по собственному желанию. После этого чиновник возглавил Самарский академический театр драмы, который покинул через несколько месяцев. Далее Торчинский устроился в Пермский цирк, но спустя пару месяцев также ушел оттуда — в конце ноября.

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Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский трудоустроился в федеральное министерство, которое возглавляет бывший губернатор Пермского края Максим Решетников. Торчинского назначили заместителем директора департамента развития туризма министерства экономического развития РФ. «Экс-министр культуры Прикамья трудоустроился в минэкономразвития РФ. Об этом сообщил источник, близкий к федеральному ведомству», — пишет «Коммерсант». Редакции URA.RU не удалось связаться с Вячеславом Торчинским, чтобы подтвердить его назначение. Вячеслав Торчинский возглавил министерство культуры Пермского края в апреле 2018 года при действующем губернаторе Максиме Решетникове. А в декабре 2021 года ушел в отставку по собственному желанию. После этого чиновник возглавил Самарский академический театр драмы, который покинул через несколько месяцев. Далее Торчинский устроился в Пермский цирк, но спустя пару месяцев также ушел оттуда — в конце ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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