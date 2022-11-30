Экс-министр культуры Пермского края ушел из цирка

30 ноября 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Торчинский ушел по собственному желанию Фото: Максим Денисов © URA.RU Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский ушел с поста директора Пермского цирка, который он занимал несколько месяцев. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу Росгорцирка. «Господин Торчинский уволился с 29 ноября по собственному желанию. О причинах увольнения в ведомстве не сообщают» — сказано в статье. Корреспонденту URA.RU не удалось оперативно связаться с Торчинским. В пресс-службу Росгосцирка был отправлен официальный запрс. Ранее URA.RU сообщало, что Вячеслав Торчинский возглавил минкультуры Пермского края в апреле 2018 года, а в декабре 2021 года оставил должность по собственному желанию. После чего он возглавил Самарский академический театр драмы имени Горького, который покинул спустя несколько месяцев. Пермский цирк Торчинский возглавлял с октября.

Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский ушел с поста директора Пермского цирка, который он занимал несколько месяцев. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу Росгорцирка. «Господин Торчинский уволился с 29 ноября по собственному желанию. О причинах увольнения в ведомстве не сообщают» — сказано в статье. Корреспонденту URA.RU не удалось оперативно связаться с Торчинским. В пресс-службу Росгосцирка был отправлен официальный запрс. Ранее URA.RU сообщало, что Вячеслав Торчинский возглавил минкультуры Пермского края в апреле 2018 года, а в декабре 2021 года оставил должность по собственному желанию. После чего он возглавил Самарский академический театр драмы имени Горького, который покинул спустя несколько месяцев. Пермский цирк Торчинский возглавлял с октября.