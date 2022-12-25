25 декабря 2022

Глава курганского округа ушел на больничный на неопределенный срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, демешкин владимир
Владимир Демешкин (в центре) ушел на больничный и не знает, когда вернется к работе Фото:

Глава Мокроусовского округа Курганской области Владимир Демешкин ушел на неопределенный срок на больничный. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Вынужден сообщить, что с 26 декабря нахожусь на больничном, поэтому какое-то время не смогу выходить на связь и оперативно реагировать на ваши сообщения», — рассказал в посте Демешкин. Он также отметил, что не знает, когда вернется к работе: «Не могу сказать точно, сколько продлится больничный, но от всего сердца благодарю всех, кто сейчас желает мне здоровья». Исполнять обязанности главы будет его первый заместитель Павел Бетехтин.

URA.RU писало, что в середине декабря курганцы были обеспокоены отсутствием главы города Елены Ситниковой в информационной повестке. На неделе все крупные мероприятия проводил ее первый заместитель Павел Каргаполов. Тогда в пресс-службе администрации URA.RU ответили, что мэр была занята проведением закрытых рабочих совещаний.

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Глава Мокроусовского округа Курганской области Владимир Демешкин ушел на неопределенный срок на больничный. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Вынужден сообщить, что с 26 декабря нахожусь на больничном, поэтому какое-то время не смогу выходить на связь и оперативно реагировать на ваши сообщения», — рассказал в посте Демешкин. Он также отметил, что не знает, когда вернется к работе: «Не могу сказать точно, сколько продлится больничный, но от всего сердца благодарю всех, кто сейчас желает мне здоровья». Исполнять обязанности главы будет его первый заместитель Павел Бетехтин. URA.RU писало, что в середине декабря курганцы были обеспокоены отсутствием главы города Елены Ситниковой в информационной повестке. На неделе все крупные мероприятия проводил ее первый заместитель Павел Каргаполов. Тогда в пресс-службе администрации URA.RU ответили, что мэр была занята проведением закрытых рабочих совещаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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