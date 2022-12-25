Власти Нижневартовска придумали способ обновить историческую часть города

Старые микрорайоны Нижневартовска планируют обновить Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти Нижневартовска (ХМАО) придумали, как обновить историческую часть города. Начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев рассказал, что Старый Вартовск планируют застроить домами средней и малой этажности благодаря механизму комплексной застройки территорий, а на берегу реки Малый Еган вместо пустыря может появиться бульвар, который спроектировали студенты НВГУ.

«В Нижневартовске определен пилотный проект преобразования — это кварталы 9-П и 1-П в старой части города. Проект включает в себя необходимость всех возможных аспектов преобразования, в том числе инженерные сети, реконструкцию социальных объектов, благоустройство территории и жилье. Решения предполагают малоэтажную и среднеэтажную застройку. Также в рамках совместной работы со студентами НВГУ разработан проект благоустройства на берегах Малого Егана, который может стать дополнительным центром притяжения», — уточнил Чеботарев.

По словам Чеботарева, мастер-планы застройки Старого Вартовска обсуждались с департаментом пространственного развития и архитектуры ХМАО. Из-за масштабности проекта воплощать его хотят поэтапно. Окончательное решение о реализации должны принять в первом квартале 2023 года.

«Обновление Старого Вартовска поможет сбалансировать комфортность проживания в разных микрорайонах города и отвечает на существующий запрос жителей. Благодаря КРТ, можно одновременно строить дома, инфраструктуру досуга и соцобъекты, не заставляя владельцев новых квартир дожидаться приведения качества жизни к современным стандартам. Сейчас в Югре завершается процесс формирования нормативно-правовой базы механизма, но недочеты можно будет выявить только после реализации пилотного проекта. Что касается возможности воплощения в жизнь идей молодых архитекторов НВГУ, то этот проект должен пройти госэкспертизу — в случае успеха никаких препятствий для реализации не будет», — уточнил эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан.

Ранее URA.RU писало о планах властей построить музей музыки в виде подлодки. Он может появиться на набережной Оби в Нижневартовске.