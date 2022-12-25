Челябинский депутат Госдумы поделился с коллегами секретами политического успеха

Депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов раскрыл коллегам по созыву несколько секретов своего политического успеха. По словам депутата, все сводится к упорной работе.
«Я вот знаю секрет, как попасть в топ того или иного рейтинга. Первое — сотворчество в опережающих время инициативах от фракции, второе — межфракционные инициативы по резонансным в обществе темам, третье — соавторство с коллегами по комитету по экономической политике по поправкам ко второму чтению правительственных антикризисных законопроектов и четвертое — активное оппонирование ошибочными инициативам», — написал Наумов в своем telegram-канале.
Накануне Наумов попал в топ-10 рейтинга «Коммерсантъ» по итогам третьей сессии Госдумы. За это время Наумов поучаствовал в создании 30 законопроектов. Всего от ЛДПР в рейтинг попали шесть представителей.
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