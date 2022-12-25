Челябинский депутат Госдумы поделился с коллегами секретами политического успеха

26 декабря 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Станислав Наумов вошел в топ самых активных депутатов Госдумы по итогам осенней сессии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов раскрыл коллегам по созыву несколько секретов своего политического успеха. По словам депутата, все сводится к упорной работе. «Я вот знаю секрет, как попасть в топ того или иного рейтинга. Первое — сотворчество в опережающих время инициативах от фракции, второе — межфракционные инициативы по резонансным в обществе темам, третье — соавторство с коллегами по комитету по экономической политике по поправкам ко второму чтению правительственных антикризисных законопроектов и четвертое — активное оппонирование ошибочными инициативам», — написал Наумов в своем telegram-канале. Накануне Наумов попал в топ-10 рейтинга «Коммерсантъ» по итогам третьей сессии Госдумы. За это время Наумов поучаствовал в создании 30 законопроектов. Всего от ЛДПР в рейтинг попали шесть представителей.

Депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов раскрыл коллегам по созыву несколько секретов своего политического успеха. По словам депутата, все сводится к упорной работе. «Я вот знаю секрет, как попасть в топ того или иного рейтинга. Первое — сотворчество в опережающих время инициативах от фракции, второе — межфракционные инициативы по резонансным в обществе темам, третье — соавторство с коллегами по комитету по экономической политике по поправкам ко второму чтению правительственных антикризисных законопроектов и четвертое — активное оппонирование ошибочными инициативам», — написал Наумов в своем telegram-канале. Накануне Наумов попал в топ-10 рейтинга «Коммерсантъ» по итогам третьей сессии Госдумы. За это время Наумов поучаствовал в создании 30 законопроектов. Всего от ЛДПР в рейтинг попали шесть представителей.