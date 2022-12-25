В исследовании КОКБ приняли участие пациенты с инсультами в возрасте старше 70 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В неврологическом отделении Курганской областной клинической больницы провели исследование эффективности реабилитации пациентов с ишемическими инсультами. В нем приняли участие 12 пациентов в возрасте от 70 до 80 лет, рассказали в медицинском учреждении.

«В исследовании приняли участие 12 пациентов в возрасте от 70 до 80 лет с диагнозом ишемический инсульт (нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга). Все участники исследования занимались лечебной физической культурой на базе больницы в течение всего периода реабилитации», — говорится в исследовании КОКБ.

По результатам исследования у пациентов, прошедших реабилитацию с помощью лечебной физкультуры, значительно улучшились показатели: частота сердечных сокращений (на 9%), систолическое артериальное давление (снизилось на 12%), диастолическое артериальное давление (снизилось на 11%), частота дыхательных движений (лучше на 37%), сила мышц по шкале MRC (лучше на 67%), индекс ходьбы Хаузера (лучше на 42%), индекс мобильности Ривермид (лучше на 41%). Врачи сделали вывод, что ЛФК оказало положительное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы, так как физические упражнения активизируют обмен веществ, повышают активность противосвертывающей системы крови, снижают гипоксию (дефицит кислорода в организме).

Инсульт — нарушение кровообращения в головном мозге, которое провоцирует очаговое поражение центральной нервной системы и сосудов. В КОКБ отметили, что реабилитация пациентов должна начинаться с первых суток поступления. Результат зависит от времени заболевания и поступления пациента в отделение. Чем больше времени пройдет от момента заболевания, тем дольше идет восстановление. Это зависит от понимания и осознанного поведения пациентов, подчеркивают врачи.

В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Уже заработал Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования, обучение на которой проходят более 1,4 млн специалистов. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, предлагая методики лечения, основанные на полученных знаниях.

В Курганской областной клинической больнице исследовали эффективность ЛФК для реабилитации пациентов с ишемическими инсультами в возрасте 70-80 лет инфографика: URA.RU