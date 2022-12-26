Корреспондент URA.RU выяснил индекс «Оливье» в Херсоне. Видео

Кастрюля «Оливье» в Херсоне обойдется в 570 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация традиционной русской кухни поваром филиппинцем. Екатеринбург, салат, оливье, еда
Подсчитан индекс «Оливье» в Херсоне Фото:

В Херсоне нет дефицита ингредиентов для «Оливье», приготовление кастрюли такого салата в регионе обойдется в 570 рублей. Индекс новогоднего блюда подсчитал корреспондент URA.RU.

«В городе достаточно продуктов. Даже в обстреливаемой Новой Каховке их много», — отметил корреспондент. Он брал самые дешевые ингредиенты.

Ранее корреспонденты URA.RU выяснили, сколько будет стоить такое блюдо в Луганске. Там таз салата обошелся дороже — 666 рублей. В целом эксперты сообщают, что в этом году индекс «Оливье» вырос на 11%.

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В Херсоне нет дефицита ингредиентов для «Оливье», приготовление кастрюли такого салата в регионе обойдется в 570 рублей. Индекс новогоднего блюда подсчитал корреспондент URA.RU. «В городе достаточно продуктов. Даже в обстреливаемой Новой Каховке их много», — отметил корреспондент. Он брал самые дешевые ингредиенты. Ранее корреспонденты URA.RU выяснили, сколько будет стоить такое блюдо в Луганске. Там таз салата обошелся дороже — 666 рублей. В целом эксперты сообщают, что в этом году индекс «Оливье» вырос на 11%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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