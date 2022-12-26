Подсчитан индекс «Оливье» в Херсоне
В Херсоне нет дефицита ингредиентов для «Оливье», приготовление кастрюли такого салата в регионе обойдется в 570 рублей. Индекс новогоднего блюда подсчитал корреспондент URA.RU.
«В городе достаточно продуктов. Даже в обстреливаемой Новой Каховке их много», — отметил корреспондент. Он брал самые дешевые ингредиенты.
Ранее корреспонденты URA.RU выяснили, сколько будет стоить такое блюдо в Луганске. Там таз салата обошелся дороже — 666 рублей. В целом эксперты сообщают, что в этом году индекс «Оливье» вырос на 11%.
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