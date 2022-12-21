Корреспондент URA.RU выяснил индекс «Оливье» в Луганске. Видео

Оливье в ЛНР обойдется в 666 рублей

21 декабря 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

«Оливье» обойдется в 666 рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Большой таз новогоднего салата «Оливье» обойдется жителям Луганской народной республике в 666 рублей. Индекс праздничного блюда подсчитал корреспондент URA.RU. «На все ингредиенты я потратил 666 рублей», — рассказал корреспондент. Также он отметил, что съесть «Оливье» под Новый год — бесценно. Ранее URA.RU сообщало, что за этот год стоимость салата выросла на 11%. Свои индексы подсчитали в Челябинской области и в Пермском крае.

Большой таз новогоднего салата «Оливье» обойдется жителям Луганской народной республике в 666 рублей. Индекс праздничного блюда подсчитал корреспондент URA.RU. «На все ингредиенты я потратил 666 рублей», — рассказал корреспондент. Также он отметил, что съесть «Оливье» под Новый год — бесценно. Ранее URA.RU сообщало, что за этот год стоимость салата выросла на 11%. Свои индексы подсчитали в Челябинской области и в Пермском крае.