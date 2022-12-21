Корреспондент URA.RU выяснил индекс «Оливье» в Луганске. Видео

Оливье в ЛНР обойдется в 666 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сет за 700 рублей в ресторане Kitchen,
«Оливье» обойдется в 666 рублей Фото:

Большой таз новогоднего салата «Оливье» обойдется жителям Луганской народной республике в 666 рублей. Индекс праздничного блюда подсчитал корреспондент URA.RU.

«На все ингредиенты я потратил 666 рублей», — рассказал корреспондент. Также он отметил, что съесть «Оливье» под Новый год — бесценно.

Ранее URA.RU сообщало, что за этот год стоимость салата выросла на 11%. Свои индексы подсчитали в Челябинской области и в Пермском крае.

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Большой таз новогоднего салата «Оливье» обойдется жителям Луганской народной республике в 666 рублей. Индекс праздничного блюда подсчитал корреспондент URA.RU. «На все ингредиенты я потратил 666 рублей», — рассказал корреспондент. Также он отметил, что съесть «Оливье» под Новый год — бесценно. Ранее URA.RU сообщало, что за этот год стоимость салата выросла на 11%. Свои индексы подсчитали в Челябинской области и в Пермском крае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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