«Оливье» обойдется в 666 рублей
Большой таз новогоднего салата «Оливье» обойдется жителям Луганской народной республике в 666 рублей. Индекс праздничного блюда подсчитал корреспондент URA.RU.
«На все ингредиенты я потратил 666 рублей», — рассказал корреспондент. Также он отметил, что съесть «Оливье» под Новый год — бесценно.
Ранее URA.RU сообщало, что за этот год стоимость салата выросла на 11%. Свои индексы подсчитали в Челябинской области и в Пермском крае.
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