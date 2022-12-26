Инсайд: Олег Курочкин намерен покинуть пост главы Звериноголовского округа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Звериноголовского округа Курганской области Олег Курочкин планирует уйти в отставку из-за недостроенного культурно-оздоровительного центра. Как отмечают сразу несколько источников URA.RU, он уже написал заявление об увольнении.

«Курочкин написал заявление об увольнении по собственному желанию. В районе не могут достроить оздоровительный клуб, там есть какие-то проблемы, а проект важный, по-видимому, это и стало причиной. В четверг местная дума будет рассматривать его заявление об увольнении», — рассказал URA.RU инсайдер, близкий к окружным властям. Информацию об увольнении URA.RU также подтвердил источник, близкий к муниципальной политике.

В ответ на звонок URA.RU глава округа Олег Курочкин попросил направить ему официальный запрос. Редакция направила обращение в администрацию, Курочкин пообещал ответить в ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало, что регион получил федеральную субсидию в размере 30 млн рублей для строительства культурно-оздоровительного центра на 300 мест в Звериноголовском округе. Планировалось, что здание будет введено в эксплуатацию в 2020 году.