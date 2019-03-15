Медведев выделил деньги на развитие культуры в селах. На Урале повезло только одному региону

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 17:24
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15 съезд ЕР. Второй день. Москва, медведев дмитрий, съезд ер
Зауралье получит 30 федеральных миллионовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между российскими регионами субсидии на развитие сети культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Единственным регионом УрФО, который получит деньги, стала Курганская область.

«Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение субсидий, предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета (…), направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в части реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа населенных пунктов, расположенных в сельской местности», — говорится в тексте распоряжения.

В соответствии с документом, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации, в этом году Зауралье получит 30 млн рублей. Деньги предназначены на строительство культурно-оздоровительного центра в райцентре Звериноголовского района. Дом культуры, рассчитанный на 300 мест, должен быть введен в эксплуатацию в 2020 году.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Курганская область стала единственным уральским регионом, которому достанутся федеральные деньги на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения с 2019 по 2021 годы. Распоряжение об этом Медведев подписал в начале февраля.

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