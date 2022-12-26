Полковник из США раскрыл «ужасающую» правду о ситуации на украинском фронте

Полковник Макгрегор: Украина отправляет на фронт подростков
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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
ВСУ терпят колоссальные потери на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за колоссальных потерь украинская армия вынуждена отправлять на фронт подростков. Об этом рассказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Макгрегор рассказал, что потери украинской армии составляют более 100 тысяч погибшими. Еще 35 тысяч человек пропали без вести. «Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки», — заявил Макгрегор на своем youtube-канале.

Ранее Макгрегор уже рассказывал, что ВСУ несут огромные потери, а американские чиновники в это время препятствуют проведению мирных переговоров. Его слова приводило издание «Ридус». Он также отмечал, что Россию нельзя запугать или заставить подчиниться.

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Из-за колоссальных потерь украинская армия вынуждена отправлять на фронт подростков. Об этом рассказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Макгрегор рассказал, что потери украинской армии составляют более 100 тысяч погибшими. Еще 35 тысяч человек пропали без вести. «Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки», — заявил Макгрегор на своем youtube-канале. Ранее Макгрегор уже рассказывал, что ВСУ несут огромные потери, а американские чиновники в это время препятствуют проведению мирных переговоров. Его слова приводило издание «Ридус». Он также отмечал, что Россию нельзя запугать или заставить подчиниться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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