ВСУ терпят колоссальные потери на фронте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из-за колоссальных потерь украинская армия вынуждена отправлять на фронт подростков. Об этом рассказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Макгрегор рассказал, что потери украинской армии составляют более 100 тысяч погибшими. Еще 35 тысяч человек пропали без вести. «Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки», — заявил Макгрегор на своем youtube-канале.
Ранее Макгрегор уже рассказывал, что ВСУ несут огромные потери, а американские чиновники в это время препятствуют проведению мирных переговоров. Его слова приводило издание «Ридус». Он также отмечал, что Россию нельзя запугать или заставить подчиниться.
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