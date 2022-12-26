Лукашенко дал прогноз на 2023 год

Лукашенко заявил, что 2023 год будет самым счастливым
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Лукашенко сказал, что 2023 год будет удачным Фото:

Наступающий 2023 год будет самым счастливым и удачным. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко.

По прибытии на неформальную встречу лидеров СНГ Лукашенко ответил на вопрос журналиста, каким будет следующий год: «Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально». Он также отметил, что ближе к новому году его настроение будет все лучше, передает «Белта».

Ранее Лукашенко рассказывал, что доволен результатами переговоров с Россией по поводу концепции единого газового рынка. Он также заявил, что удовлетворен ценообразованием на российский газ.

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Наступающий 2023 год будет самым счастливым и удачным. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко. По прибытии на неформальную встречу лидеров СНГ Лукашенко ответил на вопрос журналиста, каким будет следующий год: «Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально». Он также отметил, что ближе к новому году его настроение будет все лучше, передает «Белта». Ранее Лукашенко рассказывал, что доволен результатами переговоров с Россией по поводу концепции единого газового рынка. Он также заявил, что удовлетворен ценообразованием на российский газ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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