Лукашенко дал прогноз на 2023 год Лукашенко заявил, что 2023 год будет самым счастливым 26 декабря 2022 в 17:59 Размер текста - 17 + Лукашенко сказал, что 2023 год будет удачным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Наступающий 2023 год будет самым счастливым и удачным. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко. По прибытии на неформальную встречу лидеров СНГ Лукашенко ответил на вопрос журналиста, каким будет следующий год: «Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально». Он также отметил, что ближе к новому году его настроение будет все лучше, передает «Белта». Ранее Лукашенко рассказывал, что доволен результатами переговоров с Россией по поводу концепции единого газового рынка. Он также заявил, что удовлетворен ценообразованием на российский газ. Наступающий 2023 год будет самым счастливым и удачным. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко. По прибытии на неформальную встречу лидеров СНГ Лукашенко ответил на вопрос журналиста, каким будет следующий год: «Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально». Он также отметил, что ближе к новому году его настроение будет все лучше, передает «Белта». Ранее Лукашенко рассказывал, что доволен результатами переговоров с Россией по поводу концепции единого газового рынка. Он также заявил, что удовлетворен ценообразованием на российский газ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям