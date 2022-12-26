Лукашенко дал прогноз на 2023 год

Лукашенко сказал, что 2023 год будет удачным
Наступающий 2023 год будет самым счастливым и удачным. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко.
По прибытии на неформальную встречу лидеров СНГ Лукашенко ответил на вопрос журналиста, каким будет следующий год: «Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально». Он также отметил, что ближе к новому году его настроение будет все лучше, передает «Белта».
Ранее Лукашенко рассказывал, что доволен результатами переговоров с Россией по поводу концепции единого газового рынка. Он также заявил, что удовлетворен ценообразованием на российский газ.
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