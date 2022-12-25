25 декабря 2022

Екатеринбурженка обвинила в смерти своих детей «полуденного беса»

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, участковый, подъезд, полиция, автомобиль полиции
Трагедия произошла в одном из ЖК города Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Екатеринбурженка, убившая трех своих детей в ЖК «Бажовский», аргументировала свой поступок тем, что в них вселился «полуденный бес». Об этом стало известно из письма, которая женщина якобы написала своему мужу до убийства.

«Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса полуденного. В тебя водворился Сатана», — говорится в письме, якобы написанном женщиной. Его опубликовал telegram-канал SHOT.

По словам женщины, в младшего сына также вселился бес. Старшего же она обвинила в одержимости блудом и гордыней. Дочь «укусил змей искуситель», утверждала она. Кроме того, по мнению женщины, оставлять детей вместе с мужем было нельзя, так как «грядет апокалипсис».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в жилищном комплексе «Бажовский», расположенном на улице Бажова, 68, женщина задушила троих своих детей. Младшей девочке было шесть месяцев, двум сыновьям — 10 и 15 лет.

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Екатеринбурженка, убившая трех своих детей в ЖК «Бажовский», аргументировала свой поступок тем, что в них вселился «полуденный бес». Об этом стало известно из письма, которая женщина якобы написала своему мужу до убийства. «Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса полуденного. В тебя водворился Сатана», — говорится в письме, якобы написанном женщиной. Его опубликовал telegram-канал SHOT. По словам женщины, в младшего сына также вселился бес. Старшего же она обвинила в одержимости блудом и гордыней. Дочь «укусил змей искуситель», утверждала она. Кроме того, по мнению женщины, оставлять детей вместе с мужем было нельзя, так как «грядет апокалипсис». Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в жилищном комплексе «Бажовский», расположенном на улице Бажова, 68, женщина задушила троих своих детей. Младшей девочке было шесть месяцев, двум сыновьям — 10 и 15 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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