Екатеринбурженка обвинила в смерти своих детей «полуденного беса»

Трагедия произошла в одном из ЖК города Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Екатеринбурженка, убившая трех своих детей в ЖК «Бажовский», аргументировала свой поступок тем, что в них вселился «полуденный бес». Об этом стало известно из письма, которая женщина якобы написала своему мужу до убийства.

«Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса полуденного. В тебя водворился Сатана», — говорится в письме, якобы написанном женщиной. Его опубликовал telegram-канал SHOT.

По словам женщины, в младшего сына также вселился бес. Старшего же она обвинила в одержимости блудом и гордыней. Дочь «укусил змей искуситель», утверждала она. Кроме того, по мнению женщины, оставлять детей вместе с мужем было нельзя, так как «грядет апокалипсис».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в жилищном комплексе «Бажовский», расположенном на улице Бажова, 68, женщина задушила троих своих детей. Младшей девочке было шесть месяцев, двум сыновьям — 10 и 15 лет.