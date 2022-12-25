Министр Фальков оценил научный потенциал тюменского вуза. Инфографика

Тюменский госуниверситет получит деньги на развитие науки по программе «Приоритет 2030»

26 декабря 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Тюменский государственный университет получит грант по программе «Приоритет 2030» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков высоко оценил потенциал российских вузов, получивших грантовую поддержку на развитие науки по программе «Приоритет 2030». Тюменский государственный университет вошел во вторую группу «Приоритета» по треку «Территориальное и отраслевое лидерство». Об этом сообщает официальный сайт вуза. «В течение трех дней мы заслушивали университеты, претендующие на специальную часть гранта. По итогам защит члены Совета по поддержке программ развития единогласно отметили серьезные успехи вузов за год. Большинство вузов приятно удивили, но были и отстающие. Участники „Приоритета 2030“ взяли на себя ответственность стать драйверами развития экономики нашей страны и отдельных регионов, быть на фронтире науки и высшего образования. И мы ждем от университетов постоянного движения вперед», — сообщает официальный сайт ТюмГУ со ссылкой на слова Фалькова. ТюмГУ вошел во вторую группу программы «Приоритет 2030». Наряду с Тюменским государственным университетом в ней числится еще 12 российских вузов. Помимо базовой часть гранта в размере 100 млн рублей, учебные заведения до конца 2023 года суммарно разделят между собой 5,9 млрд рублей. Президент России Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в РФ десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа главы государства, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. URA.RU URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков высоко оценил потенциал российских вузов, получивших грантовую поддержку на развитие науки по программе «Приоритет 2030». Тюменский государственный университет вошел во вторую группу «Приоритета» по треку «Территориальное и отраслевое лидерство». Об этом сообщает официальный сайт вуза. «В течение трех дней мы заслушивали университеты, претендующие на специальную часть гранта. По итогам защит члены Совета по поддержке программ развития единогласно отметили серьезные успехи вузов за год. Большинство вузов приятно удивили, но были и отстающие. Участники „Приоритета 2030“ взяли на себя ответственность стать драйверами развития экономики нашей страны и отдельных регионов, быть на фронтире науки и высшего образования. И мы ждем от университетов постоянного движения вперед», — сообщает официальный сайт ТюмГУ со ссылкой на слова Фалькова. ТюмГУ вошел во вторую группу программы «Приоритет 2030». Наряду с Тюменским государственным университетом в ней числится еще 12 российских вузов. Помимо базовой часть гранта в размере 100 млн рублей, учебные заведения до конца 2023 года суммарно разделят между собой 5,9 млрд рублей. Президент России Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в РФ десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа главы государства, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.