В Южной Корее выявили первый случай заражения поедающим мозг паразитом

В Южной Корее зафиксировали первый случай заражения паразитом, который проникает в мозг человека и поедает его. Об этом сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
«KDCA впервые подтвердила заражение Неглерия Фоулера у скончавшегося [пациента] с менингитом головного мозга, вернувшегося недавно из-за границы», — передает РИА Новости. Уточняется, что пациент находился в Таиланде четыре месяца. По возвращении у него появились головные боли, тошнота и лихорадка.
Ранее врач-паразитолог Елена Чернышева рассказывала, что мозговые паразиты могли стать причиной странного поведения косуль в Курганской области, ее комментарий опубликовало издание Life. Там косули были замечены бьющимися в конвульсиях, со странными пятнами по всему телу.
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В Южной Корее зафиксировали первый случай заражения паразитом, который проникает в мозг человека и поедает его. Об этом сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). «KDCA впервые подтвердила заражение Неглерия Фоулера у скончавшегося [пациента] с менингитом головного мозга, вернувшегося недавно из-за границы», — передает РИА Новости. Уточняется, что пациент находился в Таиланде четыре месяца. По возвращении у него появились головные боли, тошнота и лихорадка. Ранее врач-паразитолог Елена Чернышева рассказывала, что мозговые паразиты могли стать причиной странного поведения косуль в Курганской области, ее комментарий опубликовало издание Life. Там косули были замечены бьющимися в конвульсиях, со странными пятнами по всему телу.