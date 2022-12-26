Свердловское предприятие поставит оборудование для атомных электростанций на сотни млн рублей

«СвердНИИхиммаш» поставит оборудование для курской атомной электростанции Фото: Анна Майорова © URA.RU

«СвердНИИхиммаш» (входит в «Атомэнергомаш» — машиностроительный дивизион ГК «Росатом») заключил договор на поставку оборудования на энергоблоки курской атомной электростанции, а также выступил кредитором по договору поставки оборудования для строящейся АЭС в Бангладеше. Это следует из данных на сайте раскрытия информации «Интерфакс».

«Совершение эмитентом существенной сделки: изменение комплекта оборудования, поставляемого на энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 в связи с внесением изменений в комплект монтажных частей», — следует из документов. Сумма сделки составляет 545,8 млн рублей.

На сайте раскрытия информации есть данные про еще одну существенную сделку «СвердНИИхиммаш» — предприятие выступило кредитором по договору поставки оборудования для строящейся АЭС «Руппур» в Бангладеше.

«Поручитель («Атомэнергопром») обязуется перед кредитором («СвердНИИхиммаш) нести субсидиарную ответственность с должником (ООО «РМЗ ГХК») за ненадлежащее исполнение должником его обязательств по договору на поставку оборудования для сооружения АЭС «Руппур»», — говорится в документах. Общая цена договора — 501,6 млн рублей.

«СвердНИИхиммаш» — инжиниринговый центр ядерного комплекса, где создают оборудование и сложные технологические комплексы для радиохимического производства, ядерно-топливного цикла, переработки и захоронения радиоактивных отходов. Предприятие расположено в Екатеринбурге.