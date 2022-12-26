Пермяку дали реальный срок за покупку лекарства по поддельному рецепту

26 декабря 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца и 4 дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Перми осудили за приобретение лекарств по поддельным рецептам. Ему назначили наказание в виде лишения свободы. Подробности сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми. «Противоэпилептический препарат „Прегабалин“ отпускается в аптеках исключительно по рецепту врача. Мужчина, зная это, приобрел через Telegram поддельный рецепт на этот препарат. Подделку он получил в конверте почтой. По этому рецепту в одной из аптек Перми мужчина купил себе лекарство», — указано в пресс-релизе. Суд квалифицировал действия мужчины как приобретение, хранение и использование заведомо поддельного официального документа. Максимальная мера наказания за подделку рецепта — лишение свободы на срок до одного года. Мужчине суд вынес приговор — лишения свободы на 4 месяца и 4 дня.

Жителя Перми осудили за приобретение лекарств по поддельным рецептам. Ему назначили наказание в виде лишения свободы. Подробности сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми. «Противоэпилептический препарат „Прегабалин“ отпускается в аптеках исключительно по рецепту врача. Мужчина, зная это, приобрел через Telegram поддельный рецепт на этот препарат. Подделку он получил в конверте почтой. По этому рецепту в одной из аптек Перми мужчина купил себе лекарство», — указано в пресс-релизе. Суд квалифицировал действия мужчины как приобретение, хранение и использование заведомо поддельного официального документа. Максимальная мера наказания за подделку рецепта — лишение свободы на срок до одного года. Мужчине суд вынес приговор — лишения свободы на 4 месяца и 4 дня.