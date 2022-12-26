Пермяку дали реальный срок за покупку лекарства по поддельному рецепту

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Аптека, противовирусные лекарства. Челябинск, аптека, лекарства, фармацевт
Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца и 4 дня Фото:

Жителя Перми осудили за приобретение лекарств по поддельным рецептам. Ему назначили наказание в виде лишения свободы. Подробности сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми.

«Противоэпилептический препарат „Прегабалин“ отпускается в аптеках исключительно по рецепту врача. Мужчина, зная это, приобрел через Telegram поддельный рецепт на этот препарат. Подделку он получил в конверте почтой. По этому рецепту в одной из аптек Перми мужчина купил себе лекарство», — указано в пресс-релизе.

Суд квалифицировал действия мужчины как приобретение, хранение и использование заведомо поддельного официального документа. Максимальная мера наказания за подделку рецепта — лишение свободы на срок до одного года. Мужчине суд вынес приговор — лишения свободы на 4 месяца и 4 дня.

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Жителя Перми осудили за приобретение лекарств по поддельным рецептам. Ему назначили наказание в виде лишения свободы. Подробности сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми. «Противоэпилептический препарат „Прегабалин“ отпускается в аптеках исключительно по рецепту врача. Мужчина, зная это, приобрел через Telegram поддельный рецепт на этот препарат. Подделку он получил в конверте почтой. По этому рецепту в одной из аптек Перми мужчина купил себе лекарство», — указано в пресс-релизе. Суд квалифицировал действия мужчины как приобретение, хранение и использование заведомо поддельного официального документа. Максимальная мера наказания за подделку рецепта — лишение свободы на срок до одного года. Мужчине суд вынес приговор — лишения свободы на 4 месяца и 4 дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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