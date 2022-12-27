Иммунолог Жемчугов объяснил, как избежать осложнений при гриппе

Иммунолог Жемчугов: ранний прием противовоспалительных препаратов позволит избежать осложнений при гриппе

Раннее лечение противовоспалительными препаратами сокращает длительность заболевания гриппом, считает Владислав Жемчугов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Свиной грипп — 2022

В первые сутки при первичных симптомах гриппа и ОРВИ человеку следует принимать противовоспалительные препараты, что позволит ему избежать осложнений и сократит длительность заболевания. Об этом URA.RU рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Законы развития вирусных инфекций, от гриппа до Эболы, говорят о том, что первые сутки решают, как будет дальше все протекать. При первых простудных признаках (головная боль, озноб, повышение температуры) нужно сразу принимать противовоспалительные препараты, которые есть в наличии. Это аспирин, анальгин, пенталгин, кроме парацетамола. Он в этом плане самый неудачный, тяжелый», — сказал Владислав Жемчугов.

Специалист подчеркнул, что лечение противовоспалительными препаратами также сокращает длительность заболевания. «Это не сбивание температуры, а противовоспалительное лечение. Это экстренная помощь. Высота температуры определяет активность воспаления, вирусную активность. Если в первые сутки ее нет, то мы резко укорачиваем период болезни и избегаем осложнений. Это называется экстренной противовоспалительной доврачебной помощью», — добавил доктор медицинских наук.

Однако самостоятельное применение противовоспалительных препаратов не исключает обращения к врачу. «Тактика должна быть такой: противовоспалительная терапия, вызов врача, тест на грипп и на коронавирус, а дальше уже, в зависимости от результатов тестов, врач назначает, что нужно в плане специфического лечения. Такая тактика позволит уменьшить тяжесть болезни и избежать осложнений», — заключил иммунолог.

Ранее отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал URA.RU, что вирус гриппа может проникнуть в организм с дыханием через нос или рот, но также он способен поразить человека через глаза. Кроме того, можно заразиться вытираясь одним полотенцем.