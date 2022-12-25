Лор Зайцев назвал необычные пути заражения гриппом

Лор Зайцев: человек может заразиться гриппом через глаза

26 декабря 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Чем выше концентрация вируса в организме, тем на более дальнем расстоянии больной способен заражать, сказал Владимир Зайцев Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Вирус гриппа может проникнуть в организм с дыханием через нос или рот, но также он способен поразить человека через глаза. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Это воздушно-капельная инфекция. Но путей входа на самом деле не два, а три. Первый — глотка. Второй — это полость носа. На самом деле еще через конъюктиву глаза и через носослезный канал может это тоже передаваться. Поэтому, если человек начинает тереть глаза, то риск передачи тоже есть. Это будет уже такой контактный путь заражения. Но это происходит реже, поскольку дышим мы постоянно», — сказал Владимир Зайцев. Врач подчеркнул, что заразиться можно при непосредственном контакте с больным, а также вытираясь одним полотенцем. «Чем у человека-оппонента концентрация возбудителей выше, тем на меньшем расстоянии он может заражать. Если концентрация не очень высокая, то заразиться можно при непосредственной близости друг от друга, либо через поцелуй, либо вытираясь одним полотенцем», — отметил кандидат медицинских наук. Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев сообщил, что сейчас циркулирует несколько штаммов гриппа H3N2, H1N1 («свиной»), а также грипп В. После перенесенного заболевания у пациента может возникнуть воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца, предупредила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вирус гриппа может проникнуть в организм с дыханием через нос или рот, но также он способен поразить человека через глаза. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Это воздушно-капельная инфекция. Но путей входа на самом деле не два, а три. Первый — глотка. Второй — это полость носа. На самом деле еще через конъюктиву глаза и через носослезный канал может это тоже передаваться. Поэтому, если человек начинает тереть глаза, то риск передачи тоже есть. Это будет уже такой контактный путь заражения. Но это происходит реже, поскольку дышим мы постоянно», — сказал Владимир Зайцев. Врач подчеркнул, что заразиться можно при непосредственном контакте с больным, а также вытираясь одним полотенцем. «Чем у человека-оппонента концентрация возбудителей выше, тем на меньшем расстоянии он может заражать. Если концентрация не очень высокая, то заразиться можно при непосредственной близости друг от друга, либо через поцелуй, либо вытираясь одним полотенцем», — отметил кандидат медицинских наук. Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев сообщил, что сейчас циркулирует несколько штаммов гриппа H3N2, H1N1 («свиной»), а также грипп В. После перенесенного заболевания у пациента может возникнуть воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца, предупредила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова.