В Минздраве РФ раскрыли, как провести здоровый Новый год

Минздрав РФ: на новогодние праздники следует воздержаться от переедания и алкоголя

26 декабря 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Стоит воздержаться от переедания и распития алкоголя на праздничные дни, пишет Оксана Драпкина Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Чтобы Новый год прошел без негативных последствий, не стоит переедать и злоупотреблять алкоголем. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина. «Не переедайте в новогоднюю ночь, чтобы она прошла без негативных последствий. <…> Главное — не терять чувство меры. <…> Проводить праздник с алкоголем категорически нельзя», — уточнила эксперт. Ее слова приводит РИА Новости. Она подчеркнула, что это не значит, что нужно есть по минимуму, но лучше соблюдать определенные правила. Например, салаты можно заправлять оливковым маслом, вместо майонеза. По мнению Драпкиной, праздничные дни нужно использовать для отдыха и укрепления организма. Она рекомендует чаще проводит время на улице, чтобы покататься на санках, слепить снеговика и не только. Ранее в Минтруда раскрыли, что новогодние праздники продлятся девять дней. Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин проведет Новый год в кругу близких, пишет RT. Предстоящий 2023 год станет переломным для России, передают «Дни.ру».

Чтобы Новый год прошел без негативных последствий, не стоит переедать и злоупотреблять алкоголем. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина. «Не переедайте в новогоднюю ночь, чтобы она прошла без негативных последствий. <…> Главное — не терять чувство меры. <…> Проводить праздник с алкоголем категорически нельзя», — уточнила эксперт. Ее слова приводит РИА Новости. Она подчеркнула, что это не значит, что нужно есть по минимуму, но лучше соблюдать определенные правила. Например, салаты можно заправлять оливковым маслом, вместо майонеза. По мнению Драпкиной, праздничные дни нужно использовать для отдыха и укрепления организма. Она рекомендует чаще проводит время на улице, чтобы покататься на санках, слепить снеговика и не только. Ранее в Минтруда раскрыли, что новогодние праздники продлятся девять дней. Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин проведет Новый год в кругу близких, пишет RT. Предстоящий 2023 год станет переломным для России, передают «Дни.ру».