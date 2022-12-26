Курганскому Фонду капремонта расписали, как тратить областные деньги

Фонд капремонта получит из бюджета Курганской области субсидию на мебель и зарплаты

Курганское правительство установило порядок предоставления субсидии Фонду капремонта (архивное фто) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области Фонд капитального ремонта многоквартирных домов может тратить деньги из регионального бюджета на зарплату сотрудникам, покупку мебели в офис и накопление взносов. Постановление правительства о порядке предоставления субсидии организации опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Субсидия предоставляется региональному оператору в целях финансового обеспечения затрат по следующим направлениям расходов: проведение мероприятий информационно-ознакомительного характера; услуги по аккумулированию взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах; оплата аренды; оплата труда сотрудников Фонда; покупка офисной мебели инвентаря, оргтехники», — указано в опубликованном документе. Кроме этого, выделенные деньги пойдут на оплату услуг агентов, которые принимают платежи от населения, на претензионно-исковую работу в отношении должников.

В приложении к постановлению указано, что субсидия будет предоставлена, если у регионального оператора нет просроченной задолженности перед областным бюджетом, уплачены все налоги, сборы и взносы. Также организация не должна находиться в процессе реорганизации. Контролировать выполнение данного документа будет заместитель губернатора региона.

Ранее URA.RU писало, что в середине октября этого года правительство Курганской области сократило финансирование работ по капитальному ремонту домов в Шадринске и Кургане. Тогда региональные власти утоняли, что решение принято из-за того, что не были проведены торги и муниципалитеты не освоили дополнительные средства областного бюджета.