25 декабря 2022
24 декабря 2022

Мэр ЯНАО стал свидетелем мощного природного явления. Фото

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский снял яркое северное сияние
© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, город салехард, северное сияние, ямал
Жители ЯНАО наблюдают необычно яркое северное сияние Фото:

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский сфотографировал яркое северное сияние. Фото природного явления он разместил в своем telegram-канале.

«Смотрите, какое сегодня завораживающее северное сияние в небе над Ямалом», — написал Андрей Кугаевский. На фото видно ярко выраженное зеленое свечение.

Явление наблюдают и жители Ноябрьска. В telegram-чате «Ноябрьск Онлайн» они поделились фотоснимками ночного неба.

Ранее URA.RU рассказало, что глава Пуровского района Антон Колодин восхитился северным сиянием. Он снял природное явление на видео.

Северное сияние в Ямальском районе
Фото:
Северное сияние в Ноябрьске
Фото:

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Глава Ямальского района Андрей Кугаевский сфотографировал яркое северное сияние. Фото природного явления он разместил в своем telegram-канале. «Смотрите, какое сегодня завораживающее северное сияние в небе над Ямалом», — написал Андрей Кугаевский. На фото видно ярко выраженное зеленое свечение. Явление наблюдают и жители Ноябрьска. В telegram-чате «Ноябрьск Онлайн» они поделились фотоснимками ночного неба. Ранее URA.RU рассказало, что глава Пуровского района Антон Колодин восхитился северным сиянием. Он снял природное явление на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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