Жители ЯНАО наблюдают необычно яркое северное сияние
Глава Ямальского района Андрей Кугаевский сфотографировал яркое северное сияние. Фото природного явления он разместил в своем telegram-канале.
«Смотрите, какое сегодня завораживающее северное сияние в небе над Ямалом», — написал Андрей Кугаевский. На фото видно ярко выраженное зеленое свечение.
Явление наблюдают и жители Ноябрьска. В telegram-чате «Ноябрьск Онлайн» они поделились фотоснимками ночного неба.
Ранее URA.RU рассказало, что глава Пуровского района Антон Колодин восхитился северным сиянием. Он снял природное явление на видео.
Северное сияние в Ямальском районе
Северное сияние в Ноябрьске
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