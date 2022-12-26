«Известия»: иностранные перевозчики замечены в пользовании российскими самолетами

27 декабря 2022 в 04:01 Размер текста - 17 +

Всего российские авиакомпании лишились 85 самолетов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Иностранные перевозчики стали использовать бывшие самолеты российских авиакомпаний. Эти суда готовили к поставке, либо они были задержаны за границей из-за санкций и вряд ли снова вернутся в Россию. Об этом сообщают «Известия». «Два Airbus A350, принадлежавших по контракту компании „Аэрофлот“, из-за западных санкций достались турецкой Turkish Airlines», — рассказал источник «Известиям». По данным сервиса Flightradar24, эти самолеты начали летать по маршрутам Turkish Airlines в июле этого года, а в конце ноября — начале декабря Turkish Technic (центр техобслуживания, ремонта и капитального ремонта Turkish Airlines) перекрасила один из них под цвет самолетов своей компании. Согласно данным planespotter и Flightradar, два борта Smartavia (Airbus 320neo и Boeing B737-700) в октябре были перепоставлены национальной авиакомпании Багамских островов Bahamasair. Они были задержаны в зарубежных аэропортах из-за санкций. Другой Airbus 320neo летает с сентября в парке ирландской Aer Lingus, его планировали поставить в Smartavia, но также помешали санкции. «Всего же российские авиакомпании потеряли за границей в этом году 85 самолетов, из них 75 — пассажирские», — сообщают «Известия». Часть судов были арестованы в заграничных аэропортах по требованию западных лизингодателей, часть находились за границей на техобслуживании до введения санкций, а после были заблокированы из-за закрытия воздушного пространства стран. Некоторые самолеты, оформленные по контрактам, считаются доставленными в РФ, но судна не успели до февраля влететь на территорию страны. Партнер юридической компании «Сотби» Варвара Кнутова предполагает, что самолеты, которые не принадлежат российским компаниям на правах собственности, вряд ли когда-то вернутся в Россию. Кроме этого, не факт, что состоится допоставка суден по приостановленным, но еще действующим контрактам. Ранее URA.RU сообщало, что страны Большой семерки (G7) сделали исключение по российским санкциям. Они считают, что санкции, которые Запад ввел против России, не должны мешать поставкам продовольствий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Иностранные перевозчики стали использовать бывшие самолеты российских авиакомпаний. Эти суда готовили к поставке, либо они были задержаны за границей из-за санкций и вряд ли снова вернутся в Россию. Об этом сообщают «Известия». «Два Airbus A350, принадлежавших по контракту компании „Аэрофлот“, из-за западных санкций достались турецкой Turkish Airlines», — рассказал источник «Известиям». По данным сервиса Flightradar24, эти самолеты начали летать по маршрутам Turkish Airlines в июле этого года, а в конце ноября — начале декабря Turkish Technic (центр техобслуживания, ремонта и капитального ремонта Turkish Airlines) перекрасила один из них под цвет самолетов своей компании. Согласно данным planespotter и Flightradar, два борта Smartavia (Airbus 320neo и Boeing B737-700) в октябре были перепоставлены национальной авиакомпании Багамских островов Bahamasair. Они были задержаны в зарубежных аэропортах из-за санкций. Другой Airbus 320neo летает с сентября в парке ирландской Aer Lingus, его планировали поставить в Smartavia, но также помешали санкции. «Всего же российские авиакомпании потеряли за границей в этом году 85 самолетов, из них 75 — пассажирские», — сообщают «Известия». Часть судов были арестованы в заграничных аэропортах по требованию западных лизингодателей, часть находились за границей на техобслуживании до введения санкций, а после были заблокированы из-за закрытия воздушного пространства стран. Некоторые самолеты, оформленные по контрактам, считаются доставленными в РФ, но судна не успели до февраля влететь на территорию страны. Партнер юридической компании «Сотби» Варвара Кнутова предполагает, что самолеты, которые не принадлежат российским компаниям на правах собственности, вряд ли когда-то вернутся в Россию. Кроме этого, не факт, что состоится допоставка суден по приостановленным, но еще действующим контрактам. Ранее URA.RU сообщало, что страны Большой семерки (G7) сделали исключение по российским санкциям. Они считают, что санкции, которые Запад ввел против России, не должны мешать поставкам продовольствий.