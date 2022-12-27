Пленный боец ВСУ рассказал о слабой подготовке в Британии

27 декабря 2022 в 07:41 Размер текста - 17 +

Военная подготовка в Великобритании была слабее, чем на Украине, заявил пленный боец ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пленный боец ВСУ Евгений Кривливый заявил, что подготовка украинцев в Великобритании была куда слабее, чем на Родине. Об этом военный рассказал каналу «РЕН ТВ». «В Британии подготовка проходила как: копали, вывозили на полигон, стреляли двойками, тройками, бегали. Если так судить — я человек не военный, я от этого очень далек, — то в Житомире нас пожестче даже „таскали“, [чем в Британии]», — сказал Евгений Кривливый. Ранее пленные украинские бойцы сообщили о плохой подготовке пред отправкой на фронт , передает Pravda.Ru. Некоторые из них заявили, что вместо обучения военному делу, командование заставляло их рыть окопы, чтобы обмануть воздушно-космическую разведку РФ, пишет MK.RU .

Пленный боец ВСУ Евгений Кривливый заявил, что подготовка украинцев в Великобритании была куда слабее, чем на Родине. Об этом военный рассказал каналу «РЕН ТВ». «В Британии подготовка проходила как: копали, вывозили на полигон, стреляли двойками, тройками, бегали. Если так судить — я человек не военный, я от этого очень далек, — то в Житомире нас пожестче даже „таскали“, [чем в Британии]», — сказал Евгений Кривливый. Ранее пленные украинские бойцы сообщили о плохой подготовке пред отправкой на фронт, передает Pravda.Ru. Некоторые из них заявили, что вместо обучения военному делу, командование заставляло их рыть окопы, чтобы обмануть воздушно-космическую разведку РФ, пишет MK.RU.