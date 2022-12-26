В Кургане сорвался суд над бывшим пиарщиком Шумкова из-за пропавшего соучастника

Судебное слушание по делу Александра Тетерина отложили из-за неявки Евгения Рассказова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд отложил судебное разбирательство по делу бывшего пресс-секретаря губернатора Александра Тетерина из-за неявки второго фигуранта — экс-руководителя федерации футбола Курганской области Евгения Рассказова. Слушание перенесено на 13 января, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Судья отложил слушание на 13 января из-за неявки Рассказова. Адвокат сказал, что Рассказов не выходит на связь — его телефон постоянно занят. Последний раз Рассказов общался с адвокатом до 9 декабря», — сообщил корреспондент URA.RU.

Сторона обвинения ходатайствовала об отложении слушания из-за неявки Рассказова, а также о его принудительном приводе на следующее слушание. Также обвинение отказалось от показаний нескольких свидетелей и просило организовать дачу показаний одного из свидетелей посредством видеоконференцсвязи.

Ранее URA.RU писало, что Тетерина и Рассказова судят по делу о хищении средств. Деньги были выделены в 2017 году на поездку курганской сборной по пляжному футболу на Кубок России в Самару. Рассказова и экс-директора департамента информационной политики Курганской области Александр Тетерина обвиняют в присвоение 447 тысяч рублей. Кроме того, экс-руководитель федерации футбола Курганской области ранее был признан виновным в деле о мошенничестве с деньгами федерации. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно.