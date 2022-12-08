08 декабря 2022

В Кургане бывшему спортивному функционеру вынесли приговор по делу о мошенничестве

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Судебное заседание по Тетерину. Курган , рассказов евгений
Экс-руководителю курганской федерации футбола вынесли приговор по делу о мошенничестве Фото:

Экс-руководитель федерации футбола Курганской области (ФФКО) Евгений Рассказов был признан виновным в деле о мошенничестве с деньгами федерации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганского городского суда.

«Рассказов был признан виновным по четырем эпизодам ст 159 ч.3», — рассказали в суде. В совокупности бывшему начальнику федерации футбола назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 лет и 6 месяцев условно и штрафа в размере 100 тысяч рублей. Еще по одному эпизоду Рассказов был оправдан ввиду отсутствия доказательств и получил право на реабилитацию.

Бывшего председателя курганской федерации футбола судили за мошенничество со средствами, выделенными на соревнования. Рассказова обвиняли в пяти эпизодах присвоения средств, выделенных областной организацией для наградной атрибутики и питания спортсменов во время проведения финала Кубка области в 2018 году. На эти цели было предназначено 229 тысяч рублей.

В мае 2021 года Рассказова уже признавали виновным по данному уголовному делу. Тогда его приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Спустя полгода прокуратура добилась в апелляционном заседании отмены приговора, после чего дело было направлено в суд на новое рассмотрение.

Кроме этого, Рассказов является подсудимым по делу о хищении средств, выделенных в 2017 году на поездку курганской сборной по пляжному футболу на Кубок России в Самару. Его и экс-директора департамента информационной политики Курганской области Александр Тетерина обвиняют в присвоение 447 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что на суде по делу о мошенничестве с участием Рассказова и Тетерина заслушали показания свидетелей. Также прокуратура просила взыскать с подсудимых ущерб, нанесенный их действиями.

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Экс-руководитель федерации футбола Курганской области (ФФКО) Евгений Рассказов был признан виновным в деле о мошенничестве с деньгами федерации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганского городского суда. «Рассказов был признан виновным по четырем эпизодам ст 159 ч.3», — рассказали в суде. В совокупности бывшему начальнику федерации футбола назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 лет и 6 месяцев условно и штрафа в размере 100 тысяч рублей. Еще по одному эпизоду Рассказов был оправдан ввиду отсутствия доказательств и получил право на реабилитацию. Бывшего председателя курганской федерации футбола судили за мошенничество со средствами, выделенными на соревнования. Рассказова обвиняли в пяти эпизодах присвоения средств, выделенных областной организацией для наградной атрибутики и питания спортсменов во время проведения финала Кубка области в 2018 году. На эти цели было предназначено 229 тысяч рублей. В мае 2021 года Рассказова уже признавали виновным по данному уголовному делу. Тогда его приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Спустя полгода прокуратура добилась в апелляционном заседании отмены приговора, после чего дело было направлено в суд на новое рассмотрение. Кроме этого, Рассказов является подсудимым по делу о хищении средств, выделенных в 2017 году на поездку курганской сборной по пляжному футболу на Кубок России в Самару. Его и экс-директора департамента информационной политики Курганской области Александр Тетерина обвиняют в присвоение 447 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что на суде по делу о мошенничестве с участием Рассказова и Тетерина заслушали показания свидетелей. Также прокуратура просила взыскать с подсудимых ущерб, нанесенный их действиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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