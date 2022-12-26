26 декабря 2022

Тюменской семье незаконно отказали в «путинской» выплате

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Женщина пыталась получить ежемесячное пособие на шестилетнюю дочь Фото:

Семье из Казанского района Тюменской области незаконно отказали в «путинской» выплате. Об этом сообщает в своем telegram-канале прокуратура Тюменской области. Женщина пыталась получить ежемесячную выплату, положенную на ребенка от 3 до 7 лет.

«Женщина обратилась с заявлением о назначении выплаты на свою 6-летнюю дочь и получила отказ. Причина — превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в Тюменской области», — говорится в сообщении.

Проверка показала, что при расчетах в службе социальной защиты не вычли из дохода семьи алименты, которые платит супруг заявительницы. Это нарушает закон РФ. Прокурор Казанского района обратился в суд, отказ признан неправомерным.

Ранее URA.RU рассказало, что с января 2023 года Тюменцы будут получать социальные пособия по новым правилам. При переходе на новый формат пособий есть способ получить больше денег от государства.

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Семье из Казанского района Тюменской области незаконно отказали в «путинской» выплате. Об этом сообщает в своем telegram-канале прокуратура Тюменской области. Женщина пыталась получить ежемесячную выплату, положенную на ребенка от 3 до 7 лет. «Женщина обратилась с заявлением о назначении выплаты на свою 6-летнюю дочь и получила отказ. Причина — превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в Тюменской области», — говорится в сообщении. Проверка показала, что при расчетах в службе социальной защиты не вычли из дохода семьи алименты, которые платит супруг заявительницы. Это нарушает закон РФ. Прокурор Казанского района обратился в суд, отказ признан неправомерным. Ранее URA.RU рассказало, что с января 2023 года Тюменцы будут получать социальные пособия по новым правилам. При переходе на новый формат пособий есть способ получить больше денег от государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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