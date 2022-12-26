Тюменской семье незаконно отказали в «путинской» выплате

27 декабря 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

Женщина пыталась получить ежемесячное пособие на шестилетнюю дочь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семье из Казанского района Тюменской области незаконно отказали в «путинской» выплате. Об этом сообщает в своем telegram-канале прокуратура Тюменской области. Женщина пыталась получить ежемесячную выплату, положенную на ребенка от 3 до 7 лет. «Женщина обратилась с заявлением о назначении выплаты на свою 6-летнюю дочь и получила отказ. Причина — превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в Тюменской области», — говорится в сообщении. Проверка показала, что при расчетах в службе социальной защиты не вычли из дохода семьи алименты, которые платит супруг заявительницы. Это нарушает закон РФ. Прокурор Казанского района обратился в суд, отказ признан неправомерным. Ранее URA.RU рассказало, что с января 2023 года Тюменцы будут получать социальные пособия по новым правилам. При переходе на новый формат пособий есть способ получить больше денег от государства.

Семье из Казанского района Тюменской области незаконно отказали в «путинской» выплате. Об этом сообщает в своем telegram-канале прокуратура Тюменской области. Женщина пыталась получить ежемесячную выплату, положенную на ребенка от 3 до 7 лет. «Женщина обратилась с заявлением о назначении выплаты на свою 6-летнюю дочь и получила отказ. Причина — превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в Тюменской области», — говорится в сообщении. Проверка показала, что при расчетах в службе социальной защиты не вычли из дохода семьи алименты, которые платит супруг заявительницы. Это нарушает закон РФ. Прокурор Казанского района обратился в суд, отказ признан неправомерным. Ранее URA.RU рассказало, что с января 2023 года Тюменцы будут получать социальные пособия по новым правилам. При переходе на новый формат пособий есть способ получить больше денег от государства.