Тюменской семье незаконно отказали в «путинской» выплате

Семье из Казанского района Тюменской области незаконно отказали в «путинской» выплате. Об этом сообщает в своем telegram-канале прокуратура Тюменской области. Женщина пыталась получить ежемесячную выплату, положенную на ребенка от 3 до 7 лет.
«Женщина обратилась с заявлением о назначении выплаты на свою 6-летнюю дочь и получила отказ. Причина — превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в Тюменской области», — говорится в сообщении.
Проверка показала, что при расчетах в службе социальной защиты не вычли из дохода семьи алименты, которые платит супруг заявительницы. Это нарушает закон РФ. Прокурор Казанского района обратился в суд, отказ признан неправомерным.
Ранее URA.RU рассказало, что с января 2023 года Тюменцы будут получать социальные пособия по новым правилам. При переходе на новый формат пособий есть способ получить больше денег от государства.
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Семье из Казанского района Тюменской области незаконно отказали в «путинской» выплате. Об этом сообщает в своем telegram-канале прокуратура Тюменской области. Женщина пыталась получить ежемесячную выплату, положенную на ребенка от 3 до 7 лет. «Женщина обратилась с заявлением о назначении выплаты на свою 6-летнюю дочь и получила отказ. Причина — превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в Тюменской области», — говорится в сообщении. Проверка показала, что при расчетах в службе социальной защиты не вычли из дохода семьи алименты, которые платит супруг заявительницы. Это нарушает закон РФ. Прокурор Казанского района обратился в суд, отказ признан неправомерным. Ранее URA.RU рассказало, что с января 2023 года Тюменцы будут получать социальные пособия по новым правилам. При переходе на новый формат пособий есть способ получить больше денег от государства.