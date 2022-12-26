Мэрия Кургана будет наказывать перевозчиков, ворующих логотип муниципальных автобусов

Перевозчикам, не участвующим в реформе, запретят пользоваться логотипами муниципального транспорта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Курганских перевозчиков, маскирующих автобусы под муниципальный транспорт, будут наказывать за воровство логотипов. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом, за которым следил корреспондент URA.RU, рассказала глава города Елена Ситникова.

«Автобусы, которые вошли в транспортную реформу, будут брендированными. Их будет легко отличить от другого общественного транспорта. Те перевозчики, которые не попали в транспортную реформу не имеют права пользоваться логотипами и брендом муниципальных автобусов. Если мы увидим случаи маскировки транспортного средства, который не участвует в реформе, то к его перевозчику будут применены санкции», — заявила Ситникова. Она отметила, что у администрации есть авторское право на бренд и логотип муниципального транспорта, поэтому использовать его без разрешения запрещено.

Мэр также отметила, что в 2023 году помимо 4 перевозчиков, участвующих в реформе, будут действовать и другие, которые продолжат ездить по своим старым свидетельствам до окончания их срока действия. Свидетельства были выданы им еще до реформы.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Кургана разработала единые требования к оформлению автобусов. На общественном транспорте муниципальных маршрутов появится брендированный логотип «Курганский городской транспорт» с изображением сердца и буквой «К» в центре. Также выбран единый стиль для маршрутных указателей и формы экипажа.