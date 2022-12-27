Экономист Кривошапов: санкции ЕС удвоили доходы России

27 декабря 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

Доход России с продажи газа увеличился в два с половиной раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции Евросоюза против РФ увеличили российские доходы в два с половиной раза. Об этом заявил экономист и корреспондент агентства «Прайм» Олег Кривошапов. «[Поступления в бюджет РФ от продаж газа] не только не сократились относительно аналогичного периода 2021 года, но, напротив, увеличились в два с половиной раза», — написал Олег Кривошапов. Экономист уточнил, что за прошлый год доходы РФ составили 578 миллиардов рублей. За первые 11 месяцев 2022 года прибыль превысила один триллион 405 миллиардов рублей. Все это несмотря на то, что вице-премьер Александр Новак сообщал об уменьшении добычи газа на 18-20%. После начала спецоперации на Украине Запад ввел ряд антироссийских санкций. Среди ограничений было введение потолка цен на энергоресурсы из РФ. Однако Европа сама столкнулась с последствиями этих запретов. Так, десятки районов Польши остались без газа, в Польше произошел скачок цен на топливо, пишет телеканал 360. В The Conversation писали, что ограничения против России никак не снижают доходы Москвы, а наоборот их увеличивают, сообщает RT.

Санкции Евросоюза против РФ увеличили российские доходы в два с половиной раза. Об этом заявил экономист и корреспондент агентства «Прайм» Олег Кривошапов. «[Поступления в бюджет РФ от продаж газа] не только не сократились относительно аналогичного периода 2021 года, но, напротив, увеличились в два с половиной раза», — написал Олег Кривошапов. Экономист уточнил, что за прошлый год доходы РФ составили 578 миллиардов рублей. За первые 11 месяцев 2022 года прибыль превысила один триллион 405 миллиардов рублей. Все это несмотря на то, что вице-премьер Александр Новак сообщал об уменьшении добычи газа на 18-20%. После начала спецоперации на Украине Запад ввел ряд антироссийских санкций. Среди ограничений было введение потолка цен на энергоресурсы из РФ. Однако Европа сама столкнулась с последствиями этих запретов. Так, десятки районов Польши остались без газа, в Польше произошел скачок цен на топливо, пишет телеканал 360. В The Conversation писали, что ограничения против России никак не снижают доходы Москвы, а наоборот их увеличивают, сообщает RT.