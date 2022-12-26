В Свердловской области назвали сферы, которые пострадали от санкций больше всего

Президент УТПП Беседин: сильнее всего от санкций в Свердловской области пострадала сфера услуг

27 декабря 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Санкции сильнее всего повлияли не на промышленную сферу, а на услуги и туризм Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сильнее всего в Свердловской области санкции сказались на сфере услуг, событийно-развлекательной сфере и туризме. При этом промышленный сектор, на который планировался основной удар, показал рост по сравнению с 2021-м годом. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. «Удар [санкционный] наносился на крупные производства, чтобы выбить их с международных рынков. Свердловская область является одним из 3-4 лидирующих регионов в части несырьевого экспорта, и для нас изменения на внешних рынках — серьезная проблема. Но за 10 месяцев 2022-го года мы не то, чтобы упали, мы вообще не упали в экономике предприятий — прирост к 21-му году составил 1,6%. При том, что 2021-й год был не самый плохой. У многих регионов это не получилось», — рассказал Беседин. Положительную динамику эксперт связывает с устойчивостью свердловской экономики, в основе которой находятся крупнейшие концерны, чья продукция востребована во всем мире. «С одной стороны их пытаются не пускать, но их ждут на другой стороне», — добавил Беседин. Также выиграли компании, связанные с цифровизацией, и компании машиностроительной отрасли. Здесь причину роста связывают с тем, что бизнес получил возможность изготавливать продукцию на освободившемся рынке после ухода иностранных конкурентов. Сильнее всего пострадали сфера услуг, событийно-развлекательная сфера и сфера туризма. Многие крупные зарубежные компании покинули рынок Российской Федерации на фоне санкций, введенных против РФ в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, социальному и гуманитарному секторам России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сильнее всего в Свердловской области санкции сказались на сфере услуг, событийно-развлекательной сфере и туризме. При этом промышленный сектор, на который планировался основной удар, показал рост по сравнению с 2021-м годом. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. «Удар [санкционный] наносился на крупные производства, чтобы выбить их с международных рынков. Свердловская область является одним из 3-4 лидирующих регионов в части несырьевого экспорта, и для нас изменения на внешних рынках — серьезная проблема. Но за 10 месяцев 2022-го года мы не то, чтобы упали, мы вообще не упали в экономике предприятий — прирост к 21-му году составил 1,6%. При том, что 2021-й год был не самый плохой. У многих регионов это не получилось», — рассказал Беседин. Положительную динамику эксперт связывает с устойчивостью свердловской экономики, в основе которой находятся крупнейшие концерны, чья продукция востребована во всем мире. «С одной стороны их пытаются не пускать, но их ждут на другой стороне», — добавил Беседин. Также выиграли компании, связанные с цифровизацией, и компании машиностроительной отрасли. Здесь причину роста связывают с тем, что бизнес получил возможность изготавливать продукцию на освободившемся рынке после ухода иностранных конкурентов. Сильнее всего пострадали сфера услуг, событийно-развлекательная сфера и сфера туризма. Многие крупные зарубежные компании покинули рынок Российской Федерации на фоне санкций, введенных против РФ в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, социальному и гуманитарному секторам России.