26 декабря 2022
25 декабря 2022

В ЯНАО в начале 2023 года введут в пользование более тысячи квартир

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Новоуральска, Свердловская область, вручение ключей, квартира, новоселье, подарок, новостройки, передача ключа
В 2023 году в Новом Уренгое появилось более тысячи новых квартир Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) появилось более тысячи новых квартир, их ввод в эксплуатацию запланирован в начале 2023 года. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

«Более тысячи новых квартир появилось в микрорайоне Славянский Нового Уренгоя. Здесь окончено строительство 10 двенадцатиэтажных домов. Основная часть жилья предназначена для расселения аварийных домов и переселения жителей Газ-Сале», — сказано в сообщении.

Также на сайте регионального правительства указано, что ввод в эксплуатацию запланирован в начале следующего года. После этого, построенные дома начнут передавать в муниципальную собственность. Помимо этого в сообщении указано, что часть квартир будет сдаваться в аренду для высококвалифицированных специалистов, а также поможет с расселением жителей из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе приблизились к выполнению поручения губернатора. Инспекторы Госстройнадзора начали проверку построенного многоквартирного дома.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей.

В Новом Уренгое (ЯНАО) появилось более тысячи новых квартир, их ввод в эксплуатацию запланирован в начале 2023 года. Об этом говорится на сайте регионального правительства. «Более тысячи новых квартир появилось в микрорайоне Славянский Нового Уренгоя. Здесь окончено строительство 10 двенадцатиэтажных домов. Основная часть жилья предназначена для расселения аварийных домов и переселения жителей Газ-Сале», — сказано в сообщении. Также на сайте регионального правительства указано, что ввод в эксплуатацию запланирован в начале следующего года. После этого, построенные дома начнут передавать в муниципальную собственность. Помимо этого в сообщении указано, что часть квартир будет сдаваться в аренду для высококвалифицированных специалистов, а также поможет с расселением жителей из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе приблизились к выполнению поручения губернатора. Инспекторы Госстройнадзора начали проверку построенного многоквартирного дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...