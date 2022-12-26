В ЯНАО в начале 2023 года введут в пользование более тысячи квартир

27 декабря 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

В 2023 году в Новом Уренгое появилось более тысячи новых квартир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) появилось более тысячи новых квартир, их ввод в эксплуатацию запланирован в начале 2023 года. Об этом говорится на сайте регионального правительства. «Более тысячи новых квартир появилось в микрорайоне Славянский Нового Уренгоя. Здесь окончено строительство 10 двенадцатиэтажных домов. Основная часть жилья предназначена для расселения аварийных домов и переселения жителей Газ-Сале», — сказано в сообщении. Также на сайте регионального правительства указано, что ввод в эксплуатацию запланирован в начале следующего года. После этого, построенные дома начнут передавать в муниципальную собственность. Помимо этого в сообщении указано, что часть квартир будет сдаваться в аренду для высококвалифицированных специалистов, а также поможет с расселением жителей из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе приблизились к выполнению поручения губернатора. Инспекторы Госстройнадзора начали проверку построенного многоквартирного дома.

В Новом Уренгое (ЯНАО) появилось более тысячи новых квартир, их ввод в эксплуатацию запланирован в начале 2023 года. Об этом говорится на сайте регионального правительства. «Более тысячи новых квартир появилось в микрорайоне Славянский Нового Уренгоя. Здесь окончено строительство 10 двенадцатиэтажных домов. Основная часть жилья предназначена для расселения аварийных домов и переселения жителей Газ-Сале», — сказано в сообщении. Также на сайте регионального правительства указано, что ввод в эксплуатацию запланирован в начале следующего года. После этого, построенные дома начнут передавать в муниципальную собственность. Помимо этого в сообщении указано, что часть квартир будет сдаваться в аренду для высококвалифицированных специалистов, а также поможет с расселением жителей из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе приблизились к выполнению поручения губернатора. Инспекторы Госстройнадзора начали проверку построенного многоквартирного дома.