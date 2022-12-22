22 декабря 2022

Тазовский район приблизился к выполнению поручения губернатора ЯНАО Артюхова

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, портрет, артюхов дмитрий
Строительства дома решает задачу губернатора Артюхова по расселению из аварийного жилфонда Фото:

В Тазовском инспекторы Госстройнадзора приступили к итоговой проверке многоквартирного дома, сдача которого решает задачу губернатора Артюхова по расселению из аварийного жилфонда. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регионального правительства.

«Инспекторы Госстройнадзора приступили к итоговой проверке многоквартирного дома в Тазовском по улице Маргулова. <…> Окончание строительства дома решает задачу губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилфонда и содействует реализации нацпроекта „Жилье и городская среда“», — сказано в сообщении.

По информации региональных властей, строительство шло полтора года. В доме 39 квартир, их общая площадь составляет более трех тысяч квадратных метров. Помимо этого в сообщении, отдельно подчеркивается, что квартиры предназначены для расселения аварийного жилого фонда.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО приняли решение включить дополнительные аварийные дома в программу по переселению. К 2028 году для переселенцев из аварийного жилфонда планируется сдать почти 1 800 000 квадратных метров нового жилья.

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В Тазовском инспекторы Госстройнадзора приступили к итоговой проверке многоквартирного дома, сдача которого решает задачу губернатора Артюхова по расселению из аварийного жилфонда. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регионального правительства. «Инспекторы Госстройнадзора приступили к итоговой проверке многоквартирного дома в Тазовском по улице Маргулова. <…> Окончание строительства дома решает задачу губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилфонда и содействует реализации нацпроекта „Жилье и городская среда“», — сказано в сообщении. По информации региональных властей, строительство шло полтора года. В доме 39 квартир, их общая площадь составляет более трех тысяч квадратных метров. Помимо этого в сообщении, отдельно подчеркивается, что квартиры предназначены для расселения аварийного жилого фонда. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО приняли решение включить дополнительные аварийные дома в программу по переселению. К 2028 году для переселенцев из аварийного жилфонда планируется сдать почти 1 800 000 квадратных метров нового жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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