В Челябинске ректор университета мечтает о компьютере за два миллиарда рублей

27 декабря 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Александр Вагнер приближает ЮУрГУ к квантовым вычислениям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) Александр Вагнер признался, что мечтает, когда в вузе появится новый суперкомпьютер за два миллиарда рублей. Об этом Вагнер сообщил 27 декабря на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Мы уверено движемся к квантовым вычислениям. У нас в ЮУрГУ два действующих суперкомпьютера. Один нейрокомпьютер мы установили в этом году, другой, Торнадо, работает более 10 лет. Но нам необходимо построить новый суперкомпьютер стоимостью два миллиарда рублей», — заявил Вагнер. Вагнер отметил, что сегодня студент вынужден ждать около суток, пока вычислительные мощности дойдут до решения его задачи. Пока не будет построен суперкомпьютер за два миллиарда, ЮУрГУ планирует арендовать квантовую облачную систему у Московского государственного университета или Яндекса. Космические технологии, инфокоммуникационные системы, оптические и квантовые коммуникации — одни из самых востребованных направлений у абитуриентов. Физтехи строят успешную карьеру в науке, государственном управлении, активно открывают стартапы. Они востребованы в крупнейших компаниях страны, работающих в научной сфере, аналитике и финансах.

Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) Александр Вагнер признался, что мечтает, когда в вузе появится новый суперкомпьютер за два миллиарда рублей. Об этом Вагнер сообщил 27 декабря на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Мы уверено движемся к квантовым вычислениям. У нас в ЮУрГУ два действующих суперкомпьютера. Один нейрокомпьютер мы установили в этом году, другой, Торнадо, работает более 10 лет. Но нам необходимо построить новый суперкомпьютер стоимостью два миллиарда рублей», — заявил Вагнер. Вагнер отметил, что сегодня студент вынужден ждать около суток, пока вычислительные мощности дойдут до решения его задачи. Пока не будет построен суперкомпьютер за два миллиарда, ЮУрГУ планирует арендовать квантовую облачную систему у Московского государственного университета или Яндекса. Космические технологии, инфокоммуникационные системы, оптические и квантовые коммуникации — одни из самых востребованных направлений у абитуриентов. Физтехи строят успешную карьеру в науке, государственном управлении, активно открывают стартапы. Они востребованы в крупнейших компаниях страны, работающих в научной сфере, аналитике и финансах.