Маск назвал «абсурдом» прогнозы Медведева на 2023 год

27 декабря 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Илон Маск обвинил Медведева в отсутствии осведомленности о прогрессе ИИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прогнозы зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на 2023 год являются абсурдными. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. «Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал», — написал Илон Маск у себя в Twitter. По его словам, прогнозы Медведева демонстрируют неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики. Ранее Медведев дал мрачный и «футуристический» прогноз на 2023 год. В нем он писал о повышении цены на нефть до 150 долларов за баррель, а также о распаде Евросоюза, пишет Life . Позже Маск отреагировал на это сообщение удивленным смайлом и попросил напомнить ему об этом прогнозе через год, передает деловое издание «Взгляд».

Прогнозы зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на 2023 год являются абсурдными. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. «Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал», — написал Илон Маск у себя в Twitter. По его словам, прогнозы Медведева демонстрируют неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики. Ранее Медведев дал мрачный и «футуристический» прогноз на 2023 год. В нем он писал о повышении цены на нефть до 150 долларов за баррель, а также о распаде Евросоюза, пишет Life. Позже Маск отреагировал на это сообщение удивленным смайлом и попросил напомнить ему об этом прогнозе через год, передает деловое издание «Взгляд».