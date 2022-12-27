Маск назвал «абсурдом» прогнозы Медведева на 2023 год

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Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, экран, илон маск
Илон Маск обвинил Медведева в отсутствии осведомленности о прогрессе ИИ Фото:

Прогнозы зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на 2023 год являются абсурдными. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал», — написал Илон Маск у себя в Twitter. По его словам, прогнозы Медведева демонстрируют неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики.

Ранее Медведев дал мрачный и «футуристический» прогноз на 2023 год. В нем он писал о повышении цены на нефть до 150 долларов за баррель, а также о распаде Евросоюза, пишет Life. Позже Маск отреагировал на это сообщение удивленным смайлом и попросил напомнить ему об этом прогнозе через год, передает деловое издание «Взгляд».

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Прогнозы зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на 2023 год являются абсурдными. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. «Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал», — написал Илон Маск у себя в Twitter. По его словам, прогнозы Медведева демонстрируют неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики. Ранее Медведев дал мрачный и «футуристический» прогноз на 2023 год. В нем он писал о повышении цены на нефть до 150 долларов за баррель, а также о распаде Евросоюза, пишет Life. Позже Маск отреагировал на это сообщение удивленным смайлом и попросил напомнить ему об этом прогнозе через год, передает деловое издание «Взгляд».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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