26 декабря 2022

В Перми выступит легенда эпатажа 90-х Шура

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Концерт Шуры. Курган, шура, медведев александр
На клубную вечеринку Шуры только 300 билетов Фото:

В Пермь с концертом едет певец Шура, который эпатировал россиян своим сценическим образом в конце 1990-х годов. Как сообщают организаторы шоу, прозвучат как известные хиты, так и новые песни артиста.

«Еще в конце 90-х певец без всякого интернета взорвал шестую часть суши и снискал славу по всей стране своими выступлениями, внешним видом, нетривиальными поступками и разными слухами. 2021 год — это новая жизнь, новая любовь и новое вдохновение. На концерте прозвучат как всем полюбившиеся хиты, так и новые песни музыканта», — говорится в соцсетях клуба Madera, где состоится вечеринка.

Концерт пройдет в ночь с 4 на 5 февраля. Входной билет — 1900 рублей.

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В Пермь с концертом едет певец Шура, который эпатировал россиян своим сценическим образом в конце 1990-х годов. Как сообщают организаторы шоу, прозвучат как известные хиты, так и новые песни артиста. «Еще в конце 90-х певец без всякого интернета взорвал шестую часть суши и снискал славу по всей стране своими выступлениями, внешним видом, нетривиальными поступками и разными слухами. 2021 год — это новая жизнь, новая любовь и новое вдохновение. На концерте прозвучат как всем полюбившиеся хиты, так и новые песни музыканта», — говорится в соцсетях клуба Madera, где состоится вечеринка. Концерт пройдет в ночь с 4 на 5 февраля. Входной билет — 1900 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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