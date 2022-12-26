В Перми выступит легенда эпатажа 90-х Шура

27 декабря 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

На клубную вечеринку Шуры только 300 билетов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пермь с концертом едет певец Шура, который эпатировал россиян своим сценическим образом в конце 1990-х годов. Как сообщают организаторы шоу, прозвучат как известные хиты, так и новые песни артиста. «Еще в конце 90-х певец без всякого интернета взорвал шестую часть суши и снискал славу по всей стране своими выступлениями, внешним видом, нетривиальными поступками и разными слухами. 2021 год — это новая жизнь, новая любовь и новое вдохновение. На концерте прозвучат как всем полюбившиеся хиты, так и новые песни музыканта», — говорится в соцсетях клуба Madera, где состоится вечеринка. Концерт пройдет в ночь с 4 на 5 февраля. Входной билет — 1900 рублей.

В Пермь с концертом едет певец Шура, который эпатировал россиян своим сценическим образом в конце 1990-х годов. Как сообщают организаторы шоу, прозвучат как известные хиты, так и новые песни артиста. «Еще в конце 90-х певец без всякого интернета взорвал шестую часть суши и снискал славу по всей стране своими выступлениями, внешним видом, нетривиальными поступками и разными слухами. 2021 год — это новая жизнь, новая любовь и новое вдохновение. На концерте прозвучат как всем полюбившиеся хиты, так и новые песни музыканта», — говорится в соцсетях клуба Madera, где состоится вечеринка. Концерт пройдет в ночь с 4 на 5 февраля. Входной билет — 1900 рублей.