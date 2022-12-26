Болты собственного производства спасут тюменскую промышленность от кризиса

Тюмень справится с дефицитом крепежа собственными силами

Китайские саморезы вскоре покинут тюменские рынки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Тюмени построят завод, который будет производить крепежные изделия на замену китайским. Об этом на своем официальном сайте рассказывает инвестиционное агентство Тюменской области. Предполагается, что завод будет изготавливать до 16 тыс. тонн продукции в год и поможет тюменской промышленности выполнить задачу импортозамещения.

«Объем инвестиций в экономику региона составит 960 млн рублей. Инвестиционный заем в размере 50 млн рублей предоставил Фонд „Инвестиционное агентство Тюменской области“. Компания планирует использовать как собственные, так и заемные средства, а также воспользоваться лизинговой поддержкой», — говорится в сообщении.

По данным инвестиционного агентства, импортозависимость местных предприятий по крепежу превышает 85%. Основной поставщик — Китай, с которым из-за санкций усложнена логистика. Новое предприятие создадут с привлечением инвестора — ООО «Бронница», которое входит в состав группы компаний «РОСА».

Земельный участок и производственные помещения в Тюменской области компания уже приобрела, планируется создание 112 рабочих мест. Ранее URA.RU рассказывало, с какими трудностями в импортозамещении сталкиваются тюменские предприятия.