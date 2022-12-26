Свердловские промышленники назвали топ стран, которые заменили недружественные

Свердловские предприятия наладили поставки через Китай, Турцию и Индию

27 декабря 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

На место Германии, Франции и Нидерландов в сфере промышленности пришли Китай, Турция и Индия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Китай, Турция, Индия, Иран и Пакистан составили топ-5 стран, с которыми Свердловская область наладила новые логистические цепочки в 2022-м году после того, как началось санкционное давление со стороны недружественных стран. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. «Если раньше в топе стран были Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, США, то сейчас этот круг сменился. Топовая пятерка новых стран — Китай, Турция, Индия, Иран и Пакистан […] Есть много вопросов, связанных и со страхованием грузов, и с фрахтом (плата за доставку, — прим. ред.), но они все решаемы», — заявил Беседин. Он также дал прогноз, что в 2023-м году география зарубежных партнеров будет расширяться. Вектор будет направлен на страны центральной Азии, в том числе Узбекистан и Таджикистан, а также на страны центральной Африки, Южной Америки и на страны Ближнего Востока. Ранее в Уральской торгово-промышленной палате назвали сферы экономики региона, которые просели из-за санкций сильнее всего. Это сферы услуг и туризма, а также событийно-развлекательная сфера.

Китай, Турция, Индия, Иран и Пакистан составили топ-5 стран, с которыми Свердловская область наладила новые логистические цепочки в 2022-м году после того, как началось санкционное давление со стороны недружественных стран. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. «Если раньше в топе стран были Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, США, то сейчас этот круг сменился. Топовая пятерка новых стран — Китай, Турция, Индия, Иран и Пакистан […] Есть много вопросов, связанных и со страхованием грузов, и с фрахтом (плата за доставку, — прим. ред.), но они все решаемы», — заявил Беседин. Он также дал прогноз, что в 2023-м году география зарубежных партнеров будет расширяться. Вектор будет направлен на страны центральной Азии, в том числе Узбекистан и Таджикистан, а также на страны центральной Африки, Южной Америки и на страны Ближнего Востока. Ранее в Уральской торгово-промышленной палате назвали сферы экономики региона, которые просели из-за санкций сильнее всего. Это сферы услуг и туризма, а также событийно-развлекательная сфера.