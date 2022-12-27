Свиной грипп обнаружили во всех регионах России

Во всех регионах России отмечен самый распространенный штамм гриппа H1N1. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
«Свиной грипп (H1N1) обнаружен во всех регионах России», — сообщили в организации. Там отметили, что штамм гриппа А (H1N1)2009 является самым часто встречающимся.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что спад заболеваемости гриппом в стране начнется в новогодние праздники. Глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев отметил сопровождение свиного гриппа необычайно долгой высокой температурой, вплоть до недели, передает RT.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.
Во всех регионах России отмечен самый распространенный штамм гриппа H1N1. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. «Свиной грипп (H1N1) обнаружен во всех регионах России», — сообщили в организации. Там отметили, что штамм гриппа А (H1N1)2009 является самым часто встречающимся. Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что спад заболеваемости гриппом в стране начнется в новогодние праздники. Глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев отметил сопровождение свиного гриппа необычайно долгой высокой температурой, вплоть до недели, передает RT.