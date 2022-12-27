Свиной грипп обнаружили во всех регионах России

27 декабря 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Наличие свиного гриппа отмечено во всех регионах России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Во всех регионах России отмечен самый распространенный штамм гриппа H1N1. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. «Свиной грипп (H1N1) обнаружен во всех регионах России», — сообщили в организации . Там отметили, что штамм гриппа А (H1N1)2009 является самым часто встречающимся. Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что спад заболеваемости гриппом в стране начнется в новогодние праздники. Глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев отметил сопровождение свиного гриппа необычайно долгой высокой температурой, вплоть до недели, передает RT.

Во всех регионах России отмечен самый распространенный штамм гриппа H1N1. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. «Свиной грипп (H1N1) обнаружен во всех регионах России», — сообщили в организации. Там отметили, что штамм гриппа А (H1N1)2009 является самым часто встречающимся. Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что спад заболеваемости гриппом в стране начнется в новогодние праздники. Глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев отметил сопровождение свиного гриппа необычайно долгой высокой температурой, вплоть до недели, передает RT.