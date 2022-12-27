Свиной грипп обнаружили во всех регионах России

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Наличие свиного гриппа отмечено во всех регионах России Фото:

Во всех регионах России отмечен самый распространенный штамм гриппа H1N1. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

«Свиной грипп (H1N1) обнаружен во всех регионах России», — сообщили в организации. Там отметили, что штамм гриппа А (H1N1)2009 является самым часто встречающимся.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что спад заболеваемости гриппом в стране начнется в новогодние праздники. Глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев отметил сопровождение свиного гриппа необычайно долгой высокой температурой, вплоть до недели, передает RT.

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Во всех регионах России отмечен самый распространенный штамм гриппа H1N1. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. «Свиной грипп (H1N1) обнаружен во всех регионах России», — сообщили в организации. Там отметили, что штамм гриппа А (H1N1)2009 является самым часто встречающимся. Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что спад заболеваемости гриппом в стране начнется в новогодние праздники. Глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев отметил сопровождение свиного гриппа необычайно долгой высокой температурой, вплоть до недели, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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