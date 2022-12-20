В Роспотребнадзоре рассказали, когда ждать спада заболеваемости гриппом

Эпидемиолог Пшеничная: спад заболеваемости гриппом ожидается в новогодние праздники

21 декабря 2022 в 04:56 Размер текста - 17 +

Для профилактики заражения необходимо помнить о мерах, которые применялись в пандемию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 При соблюдении россиянами профилактических мер в новогодние праздники в стране можно ждать спада заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом журналистам рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Эпидемиологический сезон пока набирает обороты, но полагаю, что где-то в районе новогодних праздников ситуация станет менее напряженной, если мы будем соблюдать меры профилактики», — рассказала эпидемиолог в беседе с ТАСС. Она добавила, что в феврале—марте следующего года ожидается подъем заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе коронавирусом. Этому будет способствовать влажная погода и скопление людей в закрытых помещениях, отметила Пшеничная, добавив, что необходимо регулярно их проветривать. Для профилактики заражения россиянам необходимо вспомнить о мерах, которые применялись во время пандемии COVID-19. К ним относятся мытье рук с мылом, промывка или обработка носа специальными гелями, дезактивирующими вирусы. Необходимо обрабатывать антисептиком поверхности гаджетов и руки. «В общественных местах — транспорте, супермаркете, во время зрелищных мероприятий — лучше надевать маску, соблюдать дистанцию не менее полутора метров», — заключила представитель Роспотребнадзора. По данным Роспотребнадзора, вирус гриппа А (H1N1) — «свиной грипп» — циркулирует уже в 86 регионах России. Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев предупредил, что период восстановления после гриппа может длиться от полугода и более, все зависит от степени поражения органов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При соблюдении россиянами профилактических мер в новогодние праздники в стране можно ждать спада заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом журналистам рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Эпидемиологический сезон пока набирает обороты, но полагаю, что где-то в районе новогодних праздников ситуация станет менее напряженной, если мы будем соблюдать меры профилактики», — рассказала эпидемиолог в беседе с ТАСС. Она добавила, что в феврале—марте следующего года ожидается подъем заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе коронавирусом. Этому будет способствовать влажная погода и скопление людей в закрытых помещениях, отметила Пшеничная, добавив, что необходимо регулярно их проветривать. Для профилактики заражения россиянам необходимо вспомнить о мерах, которые применялись во время пандемии COVID-19. К ним относятся мытье рук с мылом, промывка или обработка носа специальными гелями, дезактивирующими вирусы. Необходимо обрабатывать антисептиком поверхности гаджетов и руки. «В общественных местах — транспорте, супермаркете, во время зрелищных мероприятий — лучше надевать маску, соблюдать дистанцию не менее полутора метров», — заключила представитель Роспотребнадзора. По данным Роспотребнадзора, вирус гриппа А (H1N1) — «свиной грипп» — циркулирует уже в 86 регионах России. Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев предупредил, что период восстановления после гриппа может длиться от полугода и более, все зависит от степени поражения органов.