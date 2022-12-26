В Челябинске выросли цены на новое вторичное жилье

27 декабря 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

С начала года цены на современное вторичное жилье выросли на 12% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с начала 2022 года цены на вторичное жилье, введенное в эксплуатацию за последние 3-5 лет, выросли до 12%. Об этом сообщил Генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» Валентин Корытный telegram-каналу «Челябинск, который смог». По его словам, в этом году средний рост цен на новую вторичную недвижимость, которая была введена в эксплуатацию за последние три-пять лет, составил 8-12%. Стоимость квартир до 30 лет: вторичка со вторым, третьим ремонтом еще относительно новая, увеличились в цене на 3-6%. Также отмечен рост цен на квартиры в панельных, кирпичных, монолитно-каркасных домах 2000-х годов, в среднем на 3-8%. Так, 1-комнатная квартира 97 серии площадью 40 квадратных метров в Тракторозаводском районе в начале 2022 года стоила 1,9 млн рублей, а сейчас — 2,8 млн рублей. Корытный подчеркнул, спрос был стабильным на объекты в хорошем состоянии, не требующие глобальных вложений. Квартиры серии хрущевка, брежневка и сталинка, которым 40-50 лет, были наименее востребованы в силу возраста объектов. Цены в этом сегменте недвижимости в 2022 году не росли и не падали.

В Челябинске с начала 2022 года цены на вторичное жилье, введенное в эксплуатацию за последние 3-5 лет, выросли до 12%. Об этом сообщил Генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» Валентин Корытный telegram-каналу «Челябинск, который смог». По его словам, в этом году средний рост цен на новую вторичную недвижимость, которая была введена в эксплуатацию за последние три-пять лет, составил 8-12%. Стоимость квартир до 30 лет: вторичка со вторым, третьим ремонтом еще относительно новая, увеличились в цене на 3-6%. Также отмечен рост цен на квартиры в панельных, кирпичных, монолитно-каркасных домах 2000-х годов, в среднем на 3-8%. Так, 1-комнатная квартира 97 серии площадью 40 квадратных метров в Тракторозаводском районе в начале 2022 года стоила 1,9 млн рублей, а сейчас — 2,8 млн рублей. Корытный подчеркнул, спрос был стабильным на объекты в хорошем состоянии, не требующие глобальных вложений. Квартиры серии хрущевка, брежневка и сталинка, которым 40-50 лет, были наименее востребованы в силу возраста объектов. Цены в этом сегменте недвижимости в 2022 году не росли и не падали.