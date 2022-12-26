Курганские археологи нашли поселение каменного века. Фото

27 декабря 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Археологи из Кургана работали на раскопке поселения «Исетское-3», где обнаружено сезонное поселение (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курганские археологи участвовали в раскопках поселения «Исетское-3» на юге Тюменской области, где было обнаружено ранее неизвестное сезонное поселение каменного века. Работы на раскопках завершены в ноябре, сейчас начинается лабораторное исследование артефактов, сообщили в пресс-службе Курганского госуниверситета. «Археологи завершили раскопки поселения „Исетское -3“. Оно располагается на юге Тюменской области, в районе села Исетское. Площадь работ превышала 17 тысяч квадратных метров. В работе была задействована большая команда специалистов из разных городов, в том числе привлечены археологи КГУ. На раскопках „Исетского-3“ нашли неизвестное сезонное поселение каменного века», — говорится в сообщении пресс-службы КГУ. Руководитель археологической лаборатории КГУ Игорь Новиков, участвовавший в раскопках, пояснил, что на «Исетском-3» был раскопан не только сам поселок, но значительная территория вокруг него. Совместно с почвоведами удалось установить, что в древности на этом месте находился водоем. На берегу реки или старицы располагался поселок неолита, которому более 7 тысяч лет. По словам Новикова, можно предположить, что поселок был сезонным, так как его жилища были неглубоки. То есть при нормальном уровне воды люди периодически приходили на этот берег и жили какое-то время. Археологи обнаружили глиняные грузила, каменные орудия, и все они со следами долгого нахождения в воде. Сейчас находки будут исследовать в лабораториях профильные специалисты из разных организаций. «Исетское-3» — это многослойное поселение. По данным ученых, первые люди здесь поселились в эпоху неолита (начиная с VI тыс. до н. э.), затем в энеолите (IV—III тыс. до н. э.), но наиболее масштабное заселение площадки началось в раннем железном веке (VII в. до н. э. — IV в. н. э.). Территории у Исети называют транзитной зоной: здесь народы сменяли друг друга в разное время. На всем участке раскопок было обнаружено много хорошо сохранившихся останков животных. Раскопки были организованы ООО «Палеопоиск» (г. Новосибирск) и ООО «Пиктерра» (г. Екатеринбург).Исследование позволит воссоздать картину быта и структуру хозяйствования на исследованной территории в разные периоды ее освоения. Осмысление полученного материала займет несколько лет, отмечают в КГУ. Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из указа президента, данное решение призвано усилить роль науки в решении важнейших задач развития общества и страны. Курганские археологи приняли участие в раскопках поселения «Исетское-3» на юге Тюменской области фото: пресс-служба КГУ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские археологи участвовали в раскопках поселения «Исетское-3» на юге Тюменской области, где было обнаружено ранее неизвестное сезонное поселение каменного века. Работы на раскопках завершены в ноябре, сейчас начинается лабораторное исследование артефактов, сообщили в пресс-службе Курганского госуниверситета. «Археологи завершили раскопки поселения „Исетское -3“. Оно располагается на юге Тюменской области, в районе села Исетское. Площадь работ превышала 17 тысяч квадратных метров. В работе была задействована большая команда специалистов из разных городов, в том числе привлечены археологи КГУ. На раскопках „Исетского-3“ нашли неизвестное сезонное поселение каменного века», — говорится в сообщении пресс-службы КГУ. Руководитель археологической лаборатории КГУ Игорь Новиков, участвовавший в раскопках, пояснил, что на «Исетском-3» был раскопан не только сам поселок, но значительная территория вокруг него. Совместно с почвоведами удалось установить, что в древности на этом месте находился водоем. На берегу реки или старицы располагался поселок неолита, которому более 7 тысяч лет. По словам Новикова, можно предположить, что поселок был сезонным, так как его жилища были неглубоки. То есть при нормальном уровне воды люди периодически приходили на этот берег и жили какое-то время. Археологи обнаружили глиняные грузила, каменные орудия, и все они со следами долгого нахождения в воде. Сейчас находки будут исследовать в лабораториях профильные специалисты из разных организаций. «Исетское-3» — это многослойное поселение. По данным ученых, первые люди здесь поселились в эпоху неолита (начиная с VI тыс. до н. э.), затем в энеолите (IV—III тыс. до н. э.), но наиболее масштабное заселение площадки началось в раннем железном веке (VII в. до н. э. — IV в. н. э.). Территории у Исети называют транзитной зоной: здесь народы сменяли друг друга в разное время. На всем участке раскопок было обнаружено много хорошо сохранившихся останков животных. Раскопки были организованы ООО «Палеопоиск» (г. Новосибирск) и ООО «Пиктерра» (г. Екатеринбург).Исследование позволит воссоздать картину быта и структуру хозяйствования на исследованной территории в разные периоды ее освоения. Осмысление полученного материала займет несколько лет, отмечают в КГУ. Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из указа президента, данное решение призвано усилить роль науки в решении важнейших задач развития общества и страны.