Главный врач окружной клинической больницы в Салехарде (ЯНАО) Андрей Лукинов покидает свой пост. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в медицинских кругах региона.
«Главный врач СОКБ написал заявление об увольнении. Причины не ясны, но многие связывают его уход с состоянием здоровья», — рассказал инсайдер. Собеседник агентства также отметил, что персонал медучреждения не находил общий язык с руководителем.
В окружном департаменте здравоохранения информацию не подтвердили. «Подобных кадровых решений в департаменте здравоохранения не принималось и не планируется», — прокомментировали там.
Ранее сообщалось, что в больницу Губкинского назначили нового главврача. Им стал Михаил Налимов. До этого он был заместителем главврача в больнице Нового Уренгоя.
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