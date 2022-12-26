26 декабря 2022

Главврач окружной больницы в ЯНАО покидает свой пост. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Лукинов написал заявление об увольнении, рассказал инсайдер Фото:

Главный врач окружной клинической больницы в Салехарде (ЯНАО) Андрей Лукинов покидает свой пост. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в медицинских кругах региона.

«Главный врач СОКБ написал заявление об увольнении. Причины не ясны, но многие связывают его уход с состоянием здоровья», — рассказал инсайдер. Собеседник агентства также отметил, что персонал медучреждения не находил общий язык с руководителем.

В окружном департаменте здравоохранения информацию не подтвердили. «Подобных кадровых решений в департаменте здравоохранения не принималось и не планируется», — прокомментировали там.

Ранее сообщалось, что в больницу Губкинского назначили нового главврача. Им стал Михаил Налимов. До этого он был заместителем главврача в больнице Нового Уренгоя.

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Главный врач окружной клинической больницы в Салехарде (ЯНАО) Андрей Лукинов покидает свой пост. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в медицинских кругах региона. «Главный врач СОКБ написал заявление об увольнении. Причины не ясны, но многие связывают его уход с состоянием здоровья», — рассказал инсайдер. Собеседник агентства также отметил, что персонал медучреждения не находил общий язык с руководителем. В окружном департаменте здравоохранения информацию не подтвердили. «Подобных кадровых решений в департаменте здравоохранения не принималось и не планируется», — прокомментировали там. Ранее сообщалось, что в больницу Губкинского назначили нового главврача. Им стал Михаил Налимов. До этого он был заместителем главврача в больнице Нового Уренгоя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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