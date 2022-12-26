Главврач окружной больницы в ЯНАО покидает свой пост. Инсайд

27 декабря 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Андрей Лукинов написал заявление об увольнении, рассказал инсайдер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главный врач окружной клинической больницы в Салехарде (ЯНАО) Андрей Лукинов покидает свой пост. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в медицинских кругах региона. «Главный врач СОКБ написал заявление об увольнении. Причины не ясны, но многие связывают его уход с состоянием здоровья», — рассказал инсайдер. Собеседник агентства также отметил, что персонал медучреждения не находил общий язык с руководителем. В окружном департаменте здравоохранения информацию не подтвердили. «Подобных кадровых решений в департаменте здравоохранения не принималось и не планируется», — прокомментировали там. Ранее сообщалось, что в больницу Губкинского назначили нового главврача. Им стал Михаил Налимов. До этого он был заместителем главврача в больнице Нового Уренгоя.

Главный врач окружной клинической больницы в Салехарде (ЯНАО) Андрей Лукинов покидает свой пост. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в медицинских кругах региона. «Главный врач СОКБ написал заявление об увольнении. Причины не ясны, но многие связывают его уход с состоянием здоровья», — рассказал инсайдер. Собеседник агентства также отметил, что персонал медучреждения не находил общий язык с руководителем. В окружном департаменте здравоохранения информацию не подтвердили. «Подобных кадровых решений в департаменте здравоохранения не принималось и не планируется», — прокомментировали там. Ранее сообщалось, что в больницу Губкинского назначили нового главврача. Им стал Михаил Налимов. До этого он был заместителем главврача в больнице Нового Уренгоя.