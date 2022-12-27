В Госдуме усомнились в искренности заявлений Украины о переговорах с Россией

Слуцкий назвал «дымовой завесой» заявления Киева о мирных переговорах

27 декабря 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Все действия Киева направлены на эскалацию конфликта с РФ, подчеркнул Леонид Слуцкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по переговорам с Россией являются «дымовой завесой». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий. «Украина по-прежнему не готова вести переговоры о мире, все высказывания Кулебы — дымовая завеса», — сказал Слуцкий. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что все действия Киева направлены на эскалацию конфликта с РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Москва и Киев проводили несколько попыток по решению конфликта дипломатическим путем, но переговоры ни к чему не привели. В МИД Италии усомнился в готовности России к переговорам, пишет RT. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что готов быть посредником в переговорах с Россией, передает «Национальная служба новостей». В России не раз заявляли, что готовы пойти на переговоры, но Киев не согласен идти навстречу. Между США и Украиной также возникают разногласия в связи с нежеланием Киева решить конфликт дипломатическим путем.

Все высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по переговорам с Россией являются «дымовой завесой». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий. «Украина по-прежнему не готова вести переговоры о мире, все высказывания Кулебы — дымовая завеса», — сказал Слуцкий. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что все действия Киева направлены на эскалацию конфликта с РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Москва и Киев проводили несколько попыток по решению конфликта дипломатическим путем, но переговоры ни к чему не привели. В МИД Италии усомнился в готовности России к переговорам, пишет RT. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что готов быть посредником в переговорах с Россией, передает «Национальная служба новостей». В России не раз заявляли, что готовы пойти на переговоры, но Киев не согласен идти навстречу. Между США и Украиной также возникают разногласия в связи с нежеланием Киева решить конфликт дипломатическим путем.