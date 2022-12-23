Newsweek: США не согласны с агрессивной политикой Киева

24 декабря 2022 в 00:27 Размер текста - 17 +

Newsweek: Вашингтон недоволен желанием Киева воевать Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Между США и Украиной возникают разногласия в связи с нежеланием Киева вести мирные переговоры с Москвой. Об этом сообщил специалист в области внешней политики Дэниэл Депетрис. «США, видимо, гораздо больше заинтересованы в окончании конфликта путем дипломатического урегулирования <…> Однако Украина не хочет участвовать в переговорах», — заявил Депетрис, слова которого передает американский новостной журнал Newsweek. Кроме того, эксперт сообщил, что американские политики не могут решиться на громкие заявления о необходимости мирного урегулирования, поскольку не хотят противоречить самим себе. Ранее президент США Джо Байден выразил раздражение постоянными просьбами президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках вооружений. Байден сообщил украинскому лидеру, что будет сложно просить денег у конгресса, если Зеленский продолжит публично жаловаться на слабую поддержку со стороны Вашингтона. Кроме того, Байден подтвердил свою готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, его слова передает «Царьград».

Между США и Украиной возникают разногласия в связи с нежеланием Киева вести мирные переговоры с Москвой. Об этом сообщил специалист в области внешней политики Дэниэл Депетрис. «США, видимо, гораздо больше заинтересованы в окончании конфликта путем дипломатического урегулирования <…> Однако Украина не хочет участвовать в переговорах», — заявил Депетрис, слова которого передает американский новостной журнал Newsweek. Кроме того, эксперт сообщил, что американские политики не могут решиться на громкие заявления о необходимости мирного урегулирования, поскольку не хотят противоречить самим себе. Ранее президент США Джо Байден выразил раздражение постоянными просьбами президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках вооружений. Байден сообщил украинскому лидеру, что будет сложно просить денег у конгресса, если Зеленский продолжит публично жаловаться на слабую поддержку со стороны Вашингтона. Кроме того, Байден подтвердил свою готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, его слова передает «Царьград».